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WhatsApp может ввести удаление сообщений после их просмотра
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Мессенджер WhatsApp уже имеет возможность автоматического удаления содержимого чата для всех участников, но скоро может быть представлена дополнительная функциональность. Сервис работает над обменом сообщениями с однократным просмотром.

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WABetaInfo сообщает, что WhatsApp разрабатывает функцию с удалением текстовых сообщений после их просмотра получателем. Эту опцию увидели в бета-версии WhatsApp 2.22.25.20 на Android.

Такая возможность может быть кстати, если вы хотите запретить копировать или пересылать сообщения. Ещё нельзя делать скриншоты подобных сообщений.

WhatsApp уже предлагает такое же удаление просмотренных фотографий и видео. Некоторые конкуренты на рынке программ мгновенного обмена сообщениями уже автоматически удаляют просмотренные сообщения. Например, к их числу относится Snapchat.

Также WhatsApp достаточно давно предлагает эфемерные сообщения как для индивидуальных, так и для групповых чатов. Там у получателей достаточно времени на копирование и создание скриншотов текстовых сообщений, поскольку они хранятся от 24 часов до 90 дней.

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Благодаря новой функции сообщения исчезнут сразу после прочтения получателем, чтобы посторонние их не увидели. Однако, невозможность делать скриншоты не мешает фотографировать сообщения, предупреждает Androidcentral.

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