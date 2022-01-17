Недавно в магазине для консоли PlayStation 5 появились игры для PlayStation 3. Это породило спекуляции на тему грядущей поддержки обратной совместимости старых игр с консолями последнего поколения.
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VideoGamesChronicles и Gizmochina сообщают, что прежде поиск игр для PlayStation 3 в магазине PlayStation 5 отсылал пользователей на PlayStation Now. Теперь поиск Dead or Alive 5 показывает цену, как и в случае с некоторыми другими играми. Среди них Bejeweled и серии Prince of Persia, The Forgotten Sands и The Two Thrones. Правда, покупка пока недоступна, так что это ещё может оказаться ошибкой.
Недавно появлялись сведения о патенте Sony со словами «обратная совместимость» в названии. Это позволяет надеяться, что Sony всё-таки собирается позволить играть в старые игры на PS5.