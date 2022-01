Есть некоторые свидетельства в пользу этого из магазина игр

Недавно в магазине для консоли PlayStation 5 появились игры для PlayStation 3. Это породило спекуляции на тему грядущей поддержки обратной совместимости старых игр с консолями последнего поколения.

реклама

VideoGamesChronicles и Gizmochina сообщают, что прежде поиск игр для PlayStation 3 в магазине PlayStation 5 отсылал пользователей на PlayStation Now. Теперь поиск Dead or Alive 5 показывает цену, как и в случае с некоторыми другими играми. Среди них Bejeweled и серии Prince of Persia, The Forgotten Sands и The Two Thrones. Правда, покупка пока недоступна, так что это ещё может оказаться ошибкой.

Недавно появлялись сведения о патенте Sony со словами «обратная совместимость» в названии. Это позволяет надеяться, что Sony всё-таки собирается позволить играть в старые игры на PS5.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р