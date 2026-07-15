Теперь пострадавшему пользователю предлагается покупать игры заново

Второй раз за неделю протоколы безопасности учётных записей компании Microsoft привлекают к себе внимание. Эти истории в очередной раз напомнили о том, что без физических дисков, от которых на PlayStation и Xbox отказываются, пользователи не владеют своим цифровым контентом по-настоящему.

На этот раз жертвой стал Джошуа Хане, у которого компания Microsoft закрыла аккаунт после получения к нему доступа злоумышленником, который изменил информацию в разделе безопасности. Microsoft предлагает создать новый аккаунт и заново купить все игры, которые приобретались с 2001 года. Заодно Microsoft удалила всё содержимое облачного хранилища OneDrive.

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Пострадавший сообщил, что у него не была включена двухфакторная аутентификация. Чтобы подобных инцидентов не происходило, рекомендуется делать резервные копии данных, а Microsoft советует перестать пользоваться паролями в пользу ключей доступа.

Изображение: ChatGPT

Это произошло на фоне того, что Sony собирается отказаться от дисков для PlayStation с января 2028 года. Цифровые покупки игр будут привязываться к аккаунтам пользователей в PlayStation Store. Некоторым это не понравилось настолько сильно, что в Нидерландах и Мексике против японской компании подали судебные иски. Предположительно, Microsoft с релизом следующего поколения Xbox также откажется от дисков.

Несколькими днями ранее аналогичный случай произошёл с пользователем в Бразилии. Здесь суд потребовал от Microsoft восстановить удалённый аккаунт и все связанные с ним покупки, а также заплатить $400 в качестве компенсации за моральный ущерб.