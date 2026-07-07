Игровое подразделение Xbox сократит 3200 рабочих мест и продаст пять студий

Руководство Microsoft объявило об изменениях в своей кадровой и финансовой политике, которое затронет игровое подразделение Xbox. Компания сократит около 4,8 тысяч сотрудников по всему миру, включая 3,2 тысяч рабочих мест внутри игрового подразделения. Ещё 1,6 тысяч сотрудников уволят из других подразделений. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСреди реорганизационных мер – продажа пяти студий, которые станут независимыми и не будут полагаться на финансирование Microsoft. Это затронет разработчиков South of Midnight, Psychonauts, Senua’s Saga: Hellblade II и State of Decay 3.

Несмотря на то, что Microsoft потратила десятки миллиардов долларов на расширение Xbox, включая приобретение Activision Blizzard, она уступает PlayStation от Sony. Это наносит серьёзный удар по перспективам Xbox, особенно в условиях, когда консоли итак не способны генерировать существенных доходов.

Сложившаяся ситуация не оставляет для руководства Microsoft выбора, кроме как пойти на реорганизацию Xbox. Наиболее востребованным сейчас является отрасль искусственного интеллекта, которая требует от крупных технологических компаний многомиллиардных инвестиций и оптимизации остальных расходов.