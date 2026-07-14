Это связано с возросшей активностью злоумышленников, использующих ИИ-инструменты для поиска уязвимостей.

Компания Microsoft уведомила своих клиентов о нежелательности откладывать процесс установки обновлений Windows 11 на более поздний период в связи с активными действиями злоумышленников в последнее время, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Директор Microsoft 365 Джереми Чапмен предупреждает, что общее количество уязвимостей, выявленных в Windows 11, за последние месяцы заметно увеличилось, поэтому компания обновила свои рекомендации, советуя обновлять ОС как можно быстрее — лучше всего приступить к процессу обновления сразу после выхода апдейта, хотя допускается срок не более трёх дней.

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Изменение рекомендаций Microsoft обусловлено повсеместным использованием злоумышленниками различных инструментов по выявлению уязвимостей в Windows, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта. В связи с этим софтверному гиганту приходится исправлять всё больше багов и ошибок — в частности, в феврале текущего года их число составило 64 штуки, тогда как в июне выросло до 206.

Ранее сообщалось, что для поиска уязвимостей в Windows 11 компания Microsoft также использует ИИ-инструменты, позволяющие быстро и эффективно выявлять бреши в безопасности, поэтому в будущем, как ожидается, количество обнаруженных и исправленных проблем будет только расти.