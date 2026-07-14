Сбои в доступности сервиса показывает статистика Downdetector

Во вторник начала поступать информация о возникновении у пользователей из России проблем с доступом к популярному среди программистов сервису GitHub. На проблемы с доступностью указывают также показатели сервиса Downdetector. Проблемы наблюдаются только при попытке получить доступ с российских IP-адресов.

Неизвестно, идёт ли речь о технических проблемах самого GitHub, действиях интернет-провайдеров из России или ограничениях доступа на государственном уровне. Официальных комментариев со стороны GitHub или Роскомнадзора к полудню 14 июля не поступало.

Изображение: Gemini

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GitHub представляет собой популярную в мире платформу совместной разработки и хранения программного обеспечения. Этим сервисом пользуются как программисты и компании, так и исследовательские организации, размещая на нём исходный код и обмениваясь программными решениями.

В мае в Государственной Думе была озвучена рекомендация для отечественных разработчиков ПО переносить свои проекты на другие Git-репозитории.