Находка возрастом 1600 лет была сделана под полом позднеримских казарм в Виндоланде

16 июня 2026 года директор раскопок в Виндоланде, которое представляло собой одно из важнейших пограничных поселений Британии, исследовал казармы IV века. Его внимание привлёк круглый камень, на противоположной стороне которого оказалась вырезана фигура. Фотография этой фигуры была отправлена специалистам по римской культуре, которые опознали в ней связанного с человеком, семьёй, общиной или местом духа-защитника Гения (Genius).

Изображение: Фонд Виндоланды

Размер изображения составляет 44 см в высоту, 23 см в ширину и 8 см в глубину. Фигура в одной руке держит рог изобилия, а в другой — глубокий сосуд для ритуальных подношений. Подобное сочетание типично для римских изображений этого духа. Они встречались по всему римскому миру, включая императорские монеты.

Изображение: Фонд Виндоланды

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Резная фигура в своё время могла принадлежать домашнему алтарю, а потом её использовали в качестве строительного материала. Песчаник, из которого она сделана, мог быть вырезан в Виндоланде. Расположение под военным сооружением IV века проливает новый свет на последние столетия римского правления в Британии. В этом поселении жили не только солдаты, но и торговцы, ремесленники, женщины и дети.

Виндоланда расположена в Нортумберленде, к югу от Адрианова вала. Поначалу поселение было создано с целью охранять Станегейт, важный восточно-западный маршрут, являвшийся частью более ранней римской пограничной системы. Позднее его неоднократно перестраивали по мере изменения гарнизона при стратегических потребностях. Археологи нашли здесь как минимум девять следовавших друг за другом крепостей.

Изображение: Фонд Виндоланды

Виндоланда известна найденными деревянными табличками с военными отчётами и личной перепиской. Также здесь найдены редко встречающиеся в других местах предметы вроде кожаных туфель или текстиля. Их сохранению поспособствовали заболоченные отложения с минимумом кислорода.

В настоящее время фигура проходит консервацию и изучение, прежде чем попадёт в музей Виндоланды.