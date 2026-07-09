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В Израиле в древнем гончарном цехе найдена известняковая печать возрастом 2700 лет
Археологи обнаружили в Израиле печать, раскрывающую религиозные практики региона до нашей эры
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Известняковая печать длиной всего 4,6 мм, найденная недалеко от Тель-Явне в Израиле, даёт представление о религиозной жизни южного Леванта в VII веке до н. э., когда этот регион находился в тени Ассирийской империи.

Изображение: Уэлингер К. и др., 2026

На печати изображена фигура мужчины с бородой, который поднимает руку к ряду священных символов. В число этих символов входят полумесяц и восьмиконечная звезда. Опубликованное в журнале «Тель-Авив: Журнал Института археологии Тель-Авивского университета» исследование рассказало, что полумесяц и звезда являются связанными с богом Луны и Венеры соответственно астральными символами.

Изображение: Уэлингер К. и др., 2026

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Печать нашли не во дворце, храме или гробнице, а на рабочей поверхности гончарного цеха. Она относится примерно к VII веку до н. э. Речь идёт о крупном комплексе по производству керамики, который состоял из девяти печей, гончарных кругов, рабочих поверхностей, мощёных полов, инструментов для шлифовки, сосудов для хранения, а также груды керамических отходов. Печать нашли в 20 м от гончарных печей.

Изображение: Уэлингер К. и др., 2026

Исследователи описали объект как «ассирийско-левантийскую» почтовую печать. Ей нет точных аналогов из Южного Леванта, что делает её особо ценной.

Изображение: Уэлингер К. и др., 2026

Во времена создания этой печати Ассирийская империя расширялась на запад и перестраивала политическую, экономическую и культурную жизнь во всём регионе. Печать показывает, что город представлял собой промышленный центр с обширными связями, где смешивались ассирийское влияние и местные левантийские традиции.

#израиль #история #археология #раскопки
Источник: arkeonews.net
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