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Археологи нашли в Великобритании самую длинную деревянную лестницу железного века
Длина сохранившейся части лестницы превышает 3 м
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В графстве Кембриджшир в Великобритании, в затопленном водоёме в Уэст-Кембурне, археологи обнаружили доисторическую деревянную лестницу. Она оказалась наиболее длинной из найденных на территории Британии лестниц подобного рода.

Объект может относиться к позднему железному веку, за несколько веков до завоевания Британии Римом. Находка ценна тем, что она не представляет собой церемониальный предмет, объект погребения или монументальное сооружение. Это объект для практического применения, а именно для доступа к воде.

Изображение: Кембриджский археологический университет

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Лестница сохранилась на протяжении тысячелетий благодаря нахождению в заболоченном месте с пониженным уровнем кислорода, что замедлило процесс разрушения. Длина водоёма составляет около 25 м, а ширина - 14 м.

В земледельческих общинах железного века подобные водоёмы использовались в том числе для содержания скота. Лестница указывает на тот факт, что такие водопои старались поддерживать в рабочем состоянии.

Работы были связаны с застройкой Бергли-Грин и Чиверс-Райз в Уэст-Кембурне. Их провело Кембриджское археологическое подразделение на территории 5 га, где нашли свыше 150 археологических объектов возрастом около 2000 лет. Среди них круглое ограждение диаметром 24 м, которое могло предназначаться для выпаса скота. Также нашли предметы быта, керамику, кости животных и обожжённые камни, что указывает на приготовление пищи и бытовую или сельскохозяйственную деятельность. Ещё обнаружили свыше 780 предметов керамики римского периода.

Изображение: Кембриджский археологический университет

Предыдущие масштабные работы к западу от Кембриджа помогли обнаружить более тысячи лет деятельности поселения площадью примерно 6 км². Это охватывает железный век, римский и саксонский периоды. Камбурн был заселён примерно с 800 г. до н. э. до примерно 800 г. н. э. Ранее здесь находили римские предметы быта, такие как столовые приборы, пинцеты, булавки, ключи. Найдены и более поздние римские захоронения.

#великобритания #история #археология #раскопки
Источник: arkeonews.net
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