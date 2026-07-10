Решение японского производителя Sony отказаться от выпуска новых видеоигр на физических носителях в 2028 году вызвало большое недовольство геймеров. Кто-то любит коллекционировать игры на дисках, но финансовый вопрос ещё важнее, поскольку без дисков игры могут стать дороже.
Голландский сайт отслеживания цен Tweakers проанализировал динамику цен на несколько игр для PlayStation на физических носителях и в цифровом виде. Оказалось, что игры на дисках могут быть дешевле на десятки евро, причём не всегда речь идёт о продаже с рук.
Для сравнения взяли данные с 2022 года с ценами из голландского магазина PlayStation Store. Многие игры на дисках оказались дешевле на 30 евро, разница достигала и 50 евро.
В магазине PlayStation периодически бывают скидки, но они случаются достаточно редко, тогда как цены на диски снижаются непрерывно. Из-за этого популярные игры вроде Resident Evil, Kingdom Come: Deliverance II или Final Fantasy VII Rebirth на физических носителях зачастую на 70% дешевле цифровых аналогов. У игр Elden Ring, Horizon: Forbidden West, Black Myth: Wukong и Death Stranding 2 разница достигает 90%. Наиболее заметна эта разница в случае с собственными играми Sony, скидки на которые бывают реже.
Данные финансового отчёта Sony по итогам 2025 года показывают, что было выпущено около 70 млн дисков с играми. По данным Insomniac Studios, принадлежащей Sony, в начале десятилетия цены на игры на дисках и в цифровом виде были почти одинаковыми.
К настоящему времени больше 80% доходов Sony от продаж игр приходится на цифровые релизы. Правда, статистику искажает тот факт, что значительная часть этих продаж приходится на игры, которые на дисках не представлены.