После прекращения производства дисков в 2028 году новые игры будут доступны исключительно по полной стоимости

Решение японского производителя Sony отказаться от выпуска новых видеоигр на физических носителях в 2028 году вызвало большое недовольство геймеров. Кто-то любит коллекционировать игры на дисках, но финансовый вопрос ещё важнее, поскольку без дисков игры могут стать дороже.

Изображение: ChatGPT

Голландский сайт отслеживания цен Tweakers проанализировал динамику цен на несколько игр для PlayStation на физических носителях и в цифровом виде. Оказалось, что игры на дисках могут быть дешевле на десятки евро, причём не всегда речь идёт о продаже с рук.

Изображение: Tweakers

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Для сравнения взяли данные с 2022 года с ценами из голландского магазина PlayStation Store. Многие игры на дисках оказались дешевле на 30 евро, разница достигала и 50 евро.

В магазине PlayStation периодически бывают скидки, но они случаются достаточно редко, тогда как цены на диски снижаются непрерывно. Из-за этого популярные игры вроде Resident Evil, Kingdom Come: Deliverance II или Final Fantasy VII Rebirth на физических носителях зачастую на 70% дешевле цифровых аналогов. У игр Elden Ring, Horizon: Forbidden West, Black Myth: Wukong и Death Stranding 2 разница достигает 90%. Наиболее заметна эта разница в случае с собственными играми Sony, скидки на которые бывают реже.

Изображение: Tweakers

Данные финансового отчёта Sony по итогам 2025 года показывают, что было выпущено около 70 млн дисков с играми. По данным Insomniac Studios, принадлежащей Sony, в начале десятилетия цены на игры на дисках и в цифровом виде были почти одинаковыми.

К настоящему времени больше 80% доходов Sony от продаж игр приходится на цифровые релизы. Правда, статистику искажает тот факт, что значительная часть этих продаж приходится на игры, которые на дисках не представлены.