30 000 собранных фанатами подписей против отказа от дисков для PlayStation не помогут

Компания Sony недавно огласила своё решение с января 2028 года перестать производить диски для игровых консолей PlayStation. Эта новость вызвала волну недовольства среди геймеров, поскольку они предпочитают коллекционировать игры на физических носителях, а не переходить исключительно на цифровой формат. Именно это должно произойти при выходе PlayStation 6 и новой Xbox.

Изображение: wccftech.com

К настоящему моменту на долю цифровых продаж видеоигр приходится свыше 80% от общего объёма. Часть остальных геймеров решила высказать своё мнение в виде петиций на портале Change.org. Одна такая петиция была подана канадской розничной сетью PNP Games и под ней собрано уже около 30 000 подписей.

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Вряд ли эта инициатива может заставить Sony передумать, поскольку её предприятия уже переоборудуют под производство оптических микролинз. Это производство должно стартовать в начале 2027 года. Таким образом, японский производитель планировал отказаться от дисков довольно давно и не собирается менять решение.