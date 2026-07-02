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PlayStation отказывается от физических изданий игр – уходит целая эпоха

Производитель консолей прекращает выпускать игровые диски, что вызывает недовольство среди любителей коллекционирования и ностальгии.
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С января 2028 года японская корпорация больше не будет издавать видеоигры на физических носителях. Коварный удар в спину поклонникам PlayStation. Геймеры крайне недовольны решением Sony и собираются отстоять свое право на дисковые издания видеоигр. Прямо сейчас популярные блогеры разгоняют волну гнева против непопулярного решения.

Источник: Пользовательский контент платформы OpenAI

Предисловие

Пару дней назад в своем блоге Sony сообщила о крайне непопулярном решении. Главное обоснование – все больше пользователей пользуются цифровыми площадками и диски больше никому не нужны. Сегодня кратко раскрою правду, о которой редко говорят в стане поклонников Steam. Тонкую грань между дисковыми и цифровыми версиями игр.

Четырехслойный (BDXL) диск

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Сегодня самый объемный диск для хранения информации вмещает до 128 ГБ данных. Это максимально возможный вариант, но он редко используется. Чаще всего в ход идут диски объемом 100 гигабайт. Это физическое ограничение создает существенные проблемы в двух плоскостях.

  • Игры все чаще занимают до 200 ГБ и не помещаются полностью на один диск.
  • Видео высокой четкости больше не пользуется ажиотажным спросом и ограничивается 60 ГБ.

Источник: Продукция Sony Corporation. Оптический диск формата BDXL на 128 ГБ

Формат теряет популярность, стоит слишком дорого в производстве и не исполняет свои обязанности в полной мере. И мы говорим про ситуацию в 2026 году. Через 10 лет его актуальность будет нулевой. Диски технологически отстают от цифры и с каждым годом разрыв будет только увеличиваться.

Оптимизация современных игр и разработка дорожают

Это продолжение предыдущего пункта и напрямую с ним связано. Разработчикам финансово невыгодно выверять каждый миллиметр игрового пространства, подбирать текстуры и разрабатывать технологии под каждую игровую ситуацию. Конвейерное производство и поставленное на поток создание виртуальных миров минимизируют затраты. Побочным эффектом становятся рост системных требований и увеличение объемов данных.

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Когда сотни человек работают над одним проектом, проще выдать техническое задание с определенными параметрами и потом собрать все в единый продукт, чем индивидуально работать с каждым членом команды и подбирать уникальное сочетание элементов. Судя по последним тенденциям, ситуация с каждым годом будет только ухудшаться.

Физические издания игр как предмет воспоминаний

Человек – эмоциональное существо и ему хочется жить приятными воспоминаниями. Он всеми силами пытается сохранить то, что пережил в прошлом.

Источник: Официальный пресс-кит Getty Images Entertainment

Например, когда поклонники идут на концерт и вместо того, чтобы наслаждаться музыкой и выступлением, достают свои телефоны и начинают снимать происходящее на камеру. Они сохраняют пережитое не только в своей памяти, но и в видеоформате. Аналогично и с играми. Дисковое издание – неимоверно удобный вариант, чтобы предаться ностальгии. Ты можешь его не запускать, но, беря в руки коробочку с игрой, будешь переполняться позитивными воспоминаниями.

Физические издания игр как предмет статуса

Между цифровыми и физическими играми есть неочевидная разница. Первые интересны исключительно геймерам и людям на той же волне – небольшому сообществу единомышленников. А вот у физических копий ореол заинтересованности намного шире.

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У меня ребенок обожает играть в футбол и любит Лионеля Месси. Каждый раз, когда к нему приходят его дружбаны-футболисты, он достает с полочки вот такую коробочку. Это SteelBook игры FIFA 2015. Сама игра сегодня никому не нужна, особенно в цифровом виде. А вот коробочка, да еще и полнокомплектная, вызывает определенный интерес.

Источник: Коллекционное издание EA Sports. Обложка Стилбука FIFA 15 с Лионелем Месси

Ребенок искренне получает удовольствие и хвастается редкой вещью. Он еще не понимает, что такое коллекционирование, цена владения и рост спроса. Исключительно на эмоциях показывает игру с любимым персонажем людям, так же увлеченным этой темой. Вопрос – а вызвала бы цифровая версия этой игры у поклонников такой же отклик в сердцах?

Коллекционирование игр как хобби поклонников

Есть игры-проходняки: прошел и забыл. Но есть те, что оставляют след в памяти и сердце. Наиболее известная в этом плане – Baldur’s Gate 3. Вы обязаны иметь данную игру в любом виде. А было бы неплохо иметь еще первую и вторую части. А к ним добавить Divinity: Original Sin, первую и вторую части. А еще было бы приятно углубиться в мир и найти предыдущие части Divinity и Neverwinter Nights.

Источник: Оригинальное издание Larian Studios. Картонный Big Box игры Beyond Divinity на китайском языке

Стоит ли мне говорить, что вы не будете играть в старые проекты с ужасной графикой, а вот на полочке полное издание со всем комплектом выглядело бы отлично. Та самая тонкая грань между библиотекой Steam в виде строчки в бесконечном списке и физическим воплощением – реальным предметом с ценой и ценностью.

Физическое издание помогает экономить на играх

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Я не покупаю игры за полную стоимость. За всю свою геймерскую жизнь я предзаказал только две игры:

  • Total War: Warhammer III
  • SpellForce 3

Две мои любимые серии, на которые мне не жалко потраченных денег. А все остальное – исключительно на скидках, с серыми схемами, махинациями и минимальной стоимостью. Экономика обязана быть экономной. Но на консолях подобная возможность урезана как класс. Вариантов оптимизации расходов заметно меньше, и с каждым годом разнообразие сокращается.

Об этом не говорят в средствах массовой информации, но Sony больше не продает цифровые ключи для игр на сторонних площадках. Вопрос с ценами и экономией серьезно влияет на умы несознательных граждан. Дисковые версии – это последний реальный способ экономии на играх. Японская корпорация полностью монополизировала данную тему и контролирует цены.

Дисковые версии и эпоха потребления

В 2013 году на презентации E3 Дон Мэттрик четко и ясно показал, чего хотят корпорации. Привязка к онлайну и тотальный отказ от вторичного рынка. Именно за эту крамолу его лишили поста. Более того, владельцы Sony разъяснили своим поклонникам, как удобно использовать дисковые версии игр. Ролик с руководителями PlayStation, обменивающимися дисками, разлетелся на мемы. Прошло 13 лет с того легендарного события и Sony забыла собственные приоритеты.

Источник: Промо-видео Sony Interactive Entertainment. Шухей Йошида и Адам Бойс показывают «инструкцию» по передаче игр на PS4

Если смотреть на вопрос с экономической точки зрения, корпорациям выгоднее регулярные небольшие платежи, чем разовые крупные покупки. Модель подписок или донатов на длинной дистанции намного предпочтительнее. В этом году выходит Grand Theft Auto VI, и геймеры с удовольствием понесут денежку в полном объеме. Но вопрос некорректный. А когда выйдет следующий аналог и геймеры снова понесут денежку в полном объеме? С мелкими платежами подобного казуса нет.

Когда человек приобретал диск, он мог наслаждаться им долгие месяцы – это крупная покупка и осознанный выбор. В эпоху потребления корпорациям выгодны неосознанные мелкие платежи на регулярной основе, а в цифре это осуществить намного проще.

Закрытие магазина PlayStation 3

Вопросу отказа от физических носителей сегодня уделяется огромное внимание, и новость, опубликованная буквально пару часов назад, пролетает мимо. Но это двойное комбо. Мне безумно нравится игра «Кукловод» на PS3. Это шедевр из разряда «Раньше было лучше». Подобных игр много, и у каждого свои предпочтения.

Источник: Промо-материалы Sony Interactive Entertainment. Главный арт игры Puppeteer для PlayStation 3

Раньше данную игру вы могли получить в двух удобных для вас вариантах. Сегодня создается ситуация, при которой вы не сможете ознакомиться с ней ни в каком виде. Релиз игры состоялся в 2013 году. Главная боль и опасение геймеров, что цифровые магазины не вечны, проявляются здесь в самом ярком виде. В любой момент цифровую площадку могут закрыть и вы в принципе не сможете легально попробовать проекты прошлого.

Истечение лицензий и прав у издателя

Для наглядности упомяну DEADPOOL, которая была снята с продажи буквально через полгода после релиза. Более того, в тот момент владельцев Xbox One и PS4 было ничтожно мало и тираж у игры оказался ниже плинтуса.

Источник: Лицензионные издания Activision и 20th Century Studios. Игра Deadpool на Xbox One

Похожая ситуация произошла с The Amazing Spider-Man 2, которая также исчезла из продажи и насладиться ее передовой графикой вы уже не сможете.

Источник: Лицензионное издание Activision. Диск и буклет игры The Amazing Spider-Man 2 для Xbox One

Для обычного геймера, жующего фастфуд, сие не проблема, а вот для поклонника жанра или конкретного персонажа вопросы возникают. Если он не приобрел проект на момент его пиковой актуальности, то полностью теряет возможность ознакомиться с не самыми старыми тайтлами из любимой вселенной. Мы говорим не про какие-то древности из мезозоя. Для сравнения: Minecraft вышел в 2009 году.

Послесловие

В этом месте нужно подвести итоги случившегося и глупости Sony, но есть нюанс. Нам о событии рассказали за 2,5 года до факта. Слишком большой срок, чтобы быть просто инициативой. Многие считают, что самураи прощупывают почву и смотрят на реакцию сообщества. Есть неиллюзорный вариант, что в сети поднимется огромная волна возмущения и корпорация откажется от своего решения. Подобное уже было в истории PlayStation. Мне, как поклоннику бренда, подобный шаг не нравится и нагоняет тоску. Японская корпорация в последние полгода сильно расстраивает своими инициативами.

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