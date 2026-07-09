В других странах спрос на эти смартфоны также оказался высоким

Компания Samsung поделилась статистикой, согласно которой смартфоны серии Galaxy S26 разошлись среди южнокорейских покупателей за первые три месяца после появления на прилавках. Попавшие в продажу в марте смартфоны продаются быстрее, нежели год назад покупали Galaxy S25.

Издание EInfoMax сообщает, что отметку в 3 млн проданных устройств смартфоны серии Galaxy S26 преодолели за 117 дней. Примерно 70% предварительных заказов пришлось на самый дорогой смартфон в серии, Galaxy S26 Ultra. Помимо Южной Кореи, спрос также был высоким среди покупателей в США.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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Что касается прошлогодних смартфонов Galaxy S25, им в Южной Корее на преодоление отметки в 3 млн проданных устройств потребовалось около шести месяцев. Они были представлены в феврале 2025 года и добрались до этого уровня в августе.

Популярность моделей последнего поколения аналитики объясняют новыми функциональными возможностями вроде экрана безопасности в модели Ultra и расширенными опциями искусственного интеллекта, значительная часть которых работает локально. Ценовая политика Samsung также способствовала сохранению и даже преумножению спроса.

Теперь аналитики будут наблюдать за тем, насколько хорошо серия Galaxy S26 сумеет сохранить взятый темп. Пока же Samsung готовится представить 22 июля складные смартфоны Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra. Продавать их начнут 5 августа.