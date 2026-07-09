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Galaxy S26 в Южной Корее добрались до отметки продаж в 3 млн быстрее, чем Galaxy S25
В других странах спрос на эти смартфоны также оказался высоким
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Компания Samsung поделилась статистикой, согласно которой смартфоны серии Galaxy S26 разошлись среди южнокорейских покупателей за первые три месяца после появления на прилавках. Попавшие в продажу в марте смартфоны продаются быстрее, нежели год назад покупали Galaxy S25.

Издание EInfoMax сообщает, что отметку в 3 млн проданных устройств смартфоны серии Galaxy S26 преодолели за 117 дней. Примерно 70% предварительных заказов пришлось на самый дорогой смартфон в серии, Galaxy S26 Ultra. Помимо Южной Кореи, спрос также был высоким среди покупателей в США.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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Что касается прошлогодних смартфонов Galaxy S25, им в Южной Корее на преодоление отметки в 3 млн проданных устройств потребовалось около шести месяцев. Они были представлены в феврале 2025 года и добрались до этого уровня в августе.

Популярность моделей последнего поколения аналитики объясняют новыми функциональными возможностями вроде экрана безопасности в модели Ultra и расширенными опциями искусственного интеллекта, значительная часть которых работает локально. Ценовая политика Samsung также способствовала сохранению и даже преумножению спроса.

Теперь аналитики будут наблюдать за тем, насколько хорошо серия Galaxy S26 сумеет сохранить взятый темп. Пока же Samsung готовится представить 22 июля складные смартфоны Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra. Продавать их начнут 5 августа.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: sammobile.com
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