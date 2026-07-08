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Samsung назначила проведение мероприятия Galaxy Unpacked на 22 июля 2026 года
Среди прочих новинок на нём будут представлены складные смартфоны Galaxy Z Flip 8 и Fold 8
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Южнокорейский производитель Samsung опубликовал приглашение на очередное мероприятие Galaxy Unpacked. Тизер показал, что оно состоится 22 июля. В рамках мероприятия будут представлены складные смартфоны Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8, две новые модели умных часов Galaxy Watch, и не исключено появление первых смарт-очков Samsung.

Изображение: Samsung

Видеоролик показывает билет с надписью A New Shape Unfolds, что можно перевести как «Разворачивается новая форма». Этот билет превращается в открывающуюся коробку, откуда появляется логотип Galaxy AI с четырьмя звёздами. Подобная форма коробки может указывать на дизайн смартфона Galaxy Z Fold 8. По сравнению с прошлыми моделями этой серии новый аппарат может стать более коротким.

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Мероприятие должно быть проведено в Лондоне, и его прямая трансляция будет вестись на YouTube-канале Samsung и на официальном сайте компании. Полный список ожидаемых устройств выглядит следующим образом:

  • Galaxy Z Flip 8
  • Galaxy Z Fold 8
  • Galaxy Z Fold 8 Ultra
  • Galaxy Watch 9
  • Galaxy Watch Ultra 2
  • Galaxy Glasses

Очков Samsung прежде не выпускала, поэтому им уделяется особое внимание. Компания уже показала дизайн двух вариантов, созданных совместно с брендами Gentle Monster и Warby Parker. Очки работают на операционной системе Android XR со встроенным ассистентом Gemini.

#смартфоны #samsung #смарт-часы #лондон #смарт-очки
Источник: sammobile.com
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