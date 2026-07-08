Два производителя выиграли больше всех благодаря буму искусственного интеллекта

Южнокорейский производитель Samsung 7 июля опубликовал предварительный прогноз по своей прибыли во втором квартале 2026 года. Операционная прибыль Samsung ожидается на уровне $58,5 млрд. Если этот прогноз сбудется, Samsung станет самой прибыльной компанией мира, если оценивать по квартальной операционной прибыли.

Изображение: ChatGPT

До сих пор лидером была Nvidia, которая в первом квартале нынешнего года показала операционную прибыль в размере $58,3 млрд. Результат второго квартала она пока не объявляла.

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Прибыль Samsung резко выросла вместе с ростом цен на чипы памяти, одним из ведущих производителей которых компания является. Эта память находит применение в серверах и ускорителях искусственного интеллекта. Спрос значительно опережает предложение, поэтому за минувший год цены выросли в разы. За год прибыль Samsung оказалась больше, чем за прошлые 40 лет вместе взятых. По итогам всего 2026 года она может составить $217 млрд.