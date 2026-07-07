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Samsung завершает подготовку к релизу бюджетного смартфона Galaxy A08
Это устройство придёт на смену выпущенному в августе 2025 года Galaxy A07
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В апреле появилась информация о том, что южнокорейский производитель Samsung работает над недорогим смартфоном Galaxy A08. На протяжении трёх месяцев после этого новых сведений о нём не поступало, но теперь на сервере Samsung, используемом для обновления устройств Galaxy, нашлась прошивка A085FXXU0AZF7 для будущего устройства. Это означает, что в настоящее время ведётся тестирование смартфона и его выход ожидается в ближайшее время.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

О спецификациях новой модели пока ничего не сообщается. Поскольку это смартфон начальной категории, ждать значительного улучшения характеристик по сравнению с предшественником не приходится.

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Этот предшественник под названием Galaxy A07 поступил в продажу в августе 2025 года. Это позволяет предположить, что релиз Galaxy A08 состоится в следующем месяце.

#смартфоны #samsung #южная корея #galaxy
Источник: sammobile.com
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