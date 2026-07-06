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Минцифры хочет обязать россиян подтверждать важные действия в интернете через «Макс» или СМС
Эксперты называют это решение не самым безопасным
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Издание Forbes сообщает, что в Минцифры в третьем пакете направленных на борьбу с мошенничеством мер предлагают заставить российских пользователей интернета подтверждать важные действия через СМС или мессенджер «Макс». Это может стать федеральным законом, о чём журналистам сообщили один из источников из мира IT и другой из телекоммуникационной индустрии. Такая мера обсуждалась для включения во второй пакет антифрод-мер, но в итоге не вошла туда.

Тогда было принято решение позволять пользователям самостоятельно выбирать способы подтверждения действий с учётом доступных технических возможностей, необходимости в определённом уровне безопасности той или иной операции и персональных предпочтений. Если новое ограничение будет введено, эксперт предсказывает снижение уровня безопасности. По его словам, у российских сервисов уже имеются надёжные системы авторизации, в число которых входят уведомления внутри приложений и push-уведомления.

Изображение: ChatGPT

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Что именно называется значимыми действиями в интернете, не говорится, но список может быть огромен. В любом случае банки и другие сервисы начнут нести дополнительные убытки из-за необходимости рассылать СМС и уведомления в мессенджере.

Второй пакет направленных на борьбу с кибермошенничеством мер приняли 9 июня. Третий пакет объявили в апреле. Его целью является противостояние мошенникам по телефону и в интернете.

#россия #интернет #мошенничество #мессенджеры #минцифры #рунет #макс #смс
Источник: forbes.ru
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