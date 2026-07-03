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Мессенджер «Макс» позволит приобретать билеты на пригородные поезда
К Московскому транспортному узлу это не относится, поскольку здесь применяется собственная система продаж
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В 2026 году «Российские железные дороги» собираются дать пассажирам возможность приобретать билеты в чат-боте мессенджера «Макс». Покупка будет доступна во всех регионах. Не относится это только к Московскому транспортному узлу, о чём сообщает информационное агентство ТАСС.

Изображение: ChatGPT

Представители РЖД утверждают, что перед началом продаж предстоит выполнить всеобъемлющий анализ сервиса, прежде чем масштабировать его на всю страну. Предстоит оценить уровень спроса и технологическую устойчивость, проанализировать реакцию граждан на интерфейс и получить от пассажиров первые отзывы. Это позволит принять решение о том, сколько касс необходимо сохранить для покупки билетов теми, кто не готов покупать их онлайн. 

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Работа чат-бота РЖД в «Макс» с весны изучается в Красноярском и Алтайском краях, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. С 1 июля чат-бот доступен в северо-западном регионе страны. В Западной Сибири таким образом уже продано около 380 тысяч билетов, так что сервис можно назвать достаточно востребованным.

#россия #транспорт #мессенджеры #железные дороги #поезда #макс
Источник: tass.ru
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