Украшенная мифологическими фигурками повозка найдена на одном из наиболее загадочных археологических участков Испании

Восьмая кампания раскопок в Испании на монументальном сооружении культуры Тартессос конца первого тысячелетия до н. э. привела к обнаружению небольшой бронзовой полоски. Возглавлявшие исследование археологи Эстер Родригес и Себастьян Селестино говорят об уникальности этого ритуального артефакта, которому нет известных аналогов на Пиренейском полуострове.

Изображение: Городской совет Гуареньи

Повозка не была привычным транспортным средством. Это церемониальная платформа на колёсах, которая могла применяться в религиозных обрядах. В ней могли хранить угли или ароматические смолы, что делает из неё нечто вроде передвижной курильницы для благовоний.

Изображение: Городской совет Гуареньи

реклама

Пока нашли только одну половину повозки, два колеса и часть основного ящика длиной 60 см и высотой 47 см. По бокам можно увидеть изображение грифонов с телом льва и головой и крыльями орла. Это указывает на традиции Египта и Месопотамии, которые потом распространились на греческое и этрусское искусство. В передней части находится рогатое лицо речного бога Ахелоя, известного по греческой мифологии. Его высунутый язык может служить указанием на подземный мир. Эту конструкцию словно атланты поддерживают две фигуры бородатых мужчин в коротких килтах.

При создании повозки могли использовать передовые на тот момент методы металлообработки. Её собрали из нескольких бронзовых элементов с применением железных компонентов, в том числе осей для вращения колёс. Изотопный анализ для определения происхождения бронзы ещё предстоит выполнить.

Изображение: Городской совет Гуареньи

Также специалисты нашли две целые жаровни, большой бронзовый котёл, другие бронзовые сосуды или их фрагменты. Одной из находок мог быть греческий ритуальный сосуд для омовения ног. Другим сосудом является египетский алабастрон для духов или ароматических веществ. Сотни фрагментов слоновой кости сохранили изображения растений, животных и людей.





В результате учёные делают вывод о существовании в этом месте общества, которое не только импортировало иностранные предметы роскоши, но и на их основе создавало свой церемониальный мир.