Это единственная подтверждённая находка подобного рода на территории Великобритании

Металлоискатель Стивен Ньюбери неподалёку от Линстеда в Англии нашёл предмет, датируемый концом VI или началом VII века. На предмете может быть изображено принадлежащее к высшим слоям раннего средневекового общества лицо. Человеческая фигура с оружием показана в движении, с шлемом с рогами, которые увенчаны птичьими головами.

Изображение: Kent County Council

По мнению экспертов, речь идёт не об украшении, а об инструменте. Это мог быть штамп, который предназначался для нанесения узоров на тонкие металлические листы. Так создавалась декоративная фольга, которую можно было прикреплять к военному снаряжению, в том числе к шлемам.

Изображение: Kent County Council

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Находка стала первой такого рода в Великобритании, и она может рассказать археологам о том, где изготавливались наиболее престижные шлемы Англии в раннем Средневековье. Штамп известен как матрица, или патрица, и он мог превращать плоские листы металла в рельефное изображение. Эта техника носила название pressblech и применялась в некоторых регионах ранней средневековой Северной Европы.

Изображение: Kent County Council

У историков нет единого мнения относительно того, с какой целью создавались подобные изображения. Они могли служить для придания воинской идентичности, иметь ритуальные цели, быть связанными с дохристианскими верованиями. В любом случае, шлем с подобными украшениями был для его владельца публичным символом власти, поскольку обладание изделиями из металла в те времена само по себе указывало на принадлежность к элитному обществу.





В будущем штамп может быть выставлен в музее искусств и знаний Бини в Кентербери.