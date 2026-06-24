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Обновление браузера Chrome на смартфонах расширит автозаполнение форм
Вслед за компьютерами автозаполнение было улучшено в версиях для Android и iOS
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В ноябре 2025 года Google выпустила обновление браузера Chrome для компьютеров. Если прежде автозаполнение работало для паролей, адресов и платёжной информации, то затем оно стало относиться также к номерам паспортов и водительских удостоверений, номерным знакам автомобилей и прочим данным. Теперь эти возможности пришли в Chrome на Android и iOS.

Изображение: Gemini

Браузер будет брать информацию из приложения Google Wallet, если пользователь даст на это явное согласие. Google обещает безопасность информации благодаря шифрованию. Также разработчики обещают расширение интеграции с Google Wallet как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

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Если потребуется изменить данные, которые уже были заполнены, можно будет сделать это в настройках Google Wallet и на странице «Автозаполнение и пароли» в настройках Chrome.

#google #android #ios #chrome #браузеры
Источник: androidpolice.com
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