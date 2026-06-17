Находка была сделана в процессе работы по трудоустройству в историческом районе города на юго-востоке Турции

В турецком городе Мардин в районе Ортаджа были найдены блоки с надписями, которые привлекли внимание специалистов. Вызванные на место сотрудники музея провели предварительную оценку находки. В этом регионе сохраняются слои сирийского, римского, византийского, артукидского и османского наследия.

Изображение: Sözcü

Первые выводы говорят о том, что камни могут иметь историческую ценность. Дальше дело возьмёт на себя специализированная комиссия, участниками которой станут археологи, искусствоведы и эксперты по эпиграфике.

Изображение: Sözcü

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Пока остаётся открытым вопрос о том, на каком языке сделаны надписи и когда это произошло. Также неясно, входили ли они в состав какого-либо здания, религиозного сооружения или ещё какого-либо строения. Специалисты полагают, что их можно связать с историческими зданиями поблизости.

Изображение: Sözcü

В этой части юго-восточной Турции надписи зачастую указывают имена правителей, строителей, даты, молитвы или могут иметь административное значение. Город Мардин на протяжении долгого времени играл важную роль между Анатолией и северной Месопотамией. Формирование под культурным влиянием множества сторон делает находки здесь особо интересными. Находящийся неподалёку город Мидьят сохранил следы поздней античности и Средневековья.