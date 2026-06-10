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Мессенджер «Макс» перестал быть виден в магазине Huawei с иностранных IP-адресов
Установить его можно только при входе с российского IP-адреса
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9 июня пользователи начали сообщать об очередных проблемах в работе российского мессенджера «Макс». Ранее он полностью был убран из магазина Apple App Store, а теперь его видимость оказалась неполноценной в магазине приложений Huawei AppGallery.

Изображение: ChatGPT

Как ни странно, при входе в магазин с российского IP-адреса никаких проблем не наблюдается, и мессенджер по-прежнему доступен для установки и обновления. Если же зайти с включённым VPN или пользователи будут находиться за границей с иностранными IP-адресами, страница мессенджера пропадает. Выходит, что «Макс» теперь доступен только для российских пользователей магазина Huawei, что вряд ли поспособствует его глобальному распространению.

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В чём причина подобного поведения, представители Huawei никак не комментируют. Apple ранее объяснила исчезновение «Макса» из своего магазина необходимостью соблюдать наложенные на Россию санкции.

#россия #huawei #санкции #интернет #мессенджеры #рунет #макс
Источник: the-geek.ru
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