Геймеры переходят на последнюю версию операционной системы Microsoft быстрее всех прочих категорий пользователей

Появились результаты аппаратно-программного опроса в игровом магазине Steam компании Valve по итогам мая 2026 года. Продолжает увеличиваться популярность операционной системы Windows 11 среди геймеров, её доля сейчас составляет 67,76% с ростом на 2,02% за месяц. Доля системы Windows 10 уменьшилась на 1,64% до 23,99%. 0,07% есть у 64-разрядной Windows 7 17-летней давности. Steam больше не обновляет своё приложение под эту устаревшую систему, но пользоваться старыми версиями можно.

Изображение: ChatGPT

На долю всех версий Windows приходится 93,85%, рост за месяц составил 0,38%. Linux имеет 3,99%, потеряв 0,53%, а на третьем месте находится macOS с результатом 2,16%. Среди различных дистрибутивов Linux лидирует Arch Linux (0,35%), а среди систем от Apple лидером является macOS 26.4.1.

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Среди процессоров доля Intel составляет 53,94% против 46,06% у AMD. На долю шестиядерных приходится 28,02%, 16 ГБ оперативной памяти имеют 41,4% компьютеров. В сегменте видеокарт лидирует NVIDIA с долей 72,42% против 19,13% у AMD и 8,05% у Intel. Наиболее востребованной является карта GeForce RTX 3060 (3,85%), следом идёт версия RTX 4060 для ноутбуков с 3,77%, а на третьем месте RTX 3050 с 3,10%. У 25,89% видеокарт объём памяти равен 8 ГБ, а среди мониторов разрешение 1920 х 1080 встречается в 51,89% случаев.