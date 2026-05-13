«Известия»: Количество чатов с предложением нелегальных услуг такси в России за два года утроилось
Число пользователей подобных чатов составляет 22,7 млн человек

Издание «Известия» со ссылкой на экспертов сообщает, что в России растёт предложение нелегальных услуг такси. Количество чатов в мессенджерах, групп и сообществ в социальных сетях сейчас превышает 11000, пользуются этими услугами 22,7 млн человек.

Нелегальные сервисы становятся всё популярнее по той причине, что цены на такси растут. Водители такси переходят в подобные чаты из-за слишком большого количества ограничений со стороны регуляторов, которые увеличивают расходы и снижают заработки.

Почти 10000 пассажиров были опрошены в крупных городах, таких как Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Самара и Новосибирск. 85,5% пассажиров опасаются пользоваться нелегальными сервисами, но ради экономии 44,3% готовы рискнуть. При этом 56,5% опрошенных отдают себе отчёт в том, что в случае дорожно-транспортных происшествий водитель такси не понесёт материальную ответственность. К тому же имеются риски преступлений вроде ограбления или похищения.

Изображение: ChatGPT

Представители такси «Максим» считают, что подобная ситуация сложилась по той причине, что регулирование не отвечает требованиям сложившегося в стране рынка. В частности, одинаковые требования относятся как к профессиональным таксопаркам, так и к водителям на личных автомобилях, для которых работа в такси является подработкой. Эти экономические модели отличаются друг от друга и не могут регулироваться одинаково.

Эксперты полагают, что решить проблему может легализация водителей на личных автомобилях. Это сделает поездки более доступными по цене и больше работников такси станут действовать в рамках законодательства.

#россия #экономика #такси #известия
Источник: iz.ru
