Согласно данным Центрального банка, с начала года количество убыточных банков в России выросло на 80%, с 34 до 60. Теперь убыточными являются 19,7% работающих в стране банков, а среди кредитных организаций в целом убыточные 22%. Этот показатель является наибольшим с 2022 года.

Эксперты полагают, что виновата проводимая сейчас жёсткая денежно-кредитная политика. Больше полугода ключевая ставка составляла 21%, после чего летом 2025 года она начала постепенно уменьшаться и сейчас равна 14,5%.

По данным пресс-службы Центробанка, убыточными являются главным образом небольшие банки, совокупная доля которых составляет не более 1%. Есть проблемы у некоторых крупных банков, таких как Почта Банк, «ЦентроКредит», «Солидарность» и некоторые другие.

Объём убытков в банковской сфере по сравнению с прошлым годом даже уменьшился благодаря снижению ключевой ставки. Также способствует этому увеличение спроса на кредиты. В начале 2025 года ставка по потребительским кредитам достигала 50% годовых.

Небольшим и средним игрокам банковского рынка становится всё труднее поддерживать рентабельность, поэтому прибыль переходит к крупным банкам. Результатом может стать монополизация рынка, а из-за этого вырастет стоимость обслуживания клиентов в некоторых операциях. Получать кредиты станет сложнее, поскольку сейчас и без того одобряют уже не более 20% заявок.