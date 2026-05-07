Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«Известия»: 20% российских банков стали убыточными в первые два месяца 2026 года
Если по итогам 2025 года убыточных банков было 34, то затем это количество увеличилось до 60

Согласно данным Центрального банка, с начала года количество убыточных банков в России выросло на 80%, с 34 до 60. Теперь убыточными являются 19,7% работающих в стране банков, а среди кредитных организаций в целом убыточные 22%. Этот показатель является наибольшим с 2022 года.

Эксперты полагают, что виновата проводимая сейчас жёсткая денежно-кредитная политика. Больше полугода ключевая ставка составляла 21%, после чего летом 2025 года она начала постепенно уменьшаться и сейчас равна 14,5%.

По данным пресс-службы Центробанка, убыточными являются главным образом небольшие банки, совокупная доля которых составляет не более 1%. Есть проблемы у некоторых крупных банков, таких как Почта Банк, «ЦентроКредит», «Солидарность» и некоторые другие.

Изображение: Gemini

Объём убытков в банковской сфере по сравнению с прошлым годом даже уменьшился благодаря снижению ключевой ставки. Также способствует этому увеличение спроса на кредиты. В начале 2025 года ставка по потребительским кредитам достигала 50% годовых.

Небольшим и средним игрокам банковского рынка становится всё труднее поддерживать рентабельность, поэтому прибыль переходит к крупным банкам. Результатом может стать монополизация рынка, а из-за этого вырастет стоимость обслуживания клиентов в некоторых операциях. Получать кредиты станет сложнее, поскольку сейчас и без того одобряют уже не более 20% заявок.

#россия #финансы #экономика #банки #известия
Источник: iz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
В России создадут «медиапатрули» и кибердружины для защиты детей от деструктивного контента
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter