AirTag нового поколения от компании Apple был усовершенствован и сохранил прежнюю стоимость

Компания Apple анонсировала обновлённый вариант устройства слежения AirTag. Был увеличен радиус действия, используется чип Ultra Wideband второго поколения, как в iPhone 17 и часах Apple Watch. AirTag обладает тактильной, визуальной и звуковой обратной связью. Динамик стал громче, благодаря чему проще искать потерянные предметы. Это позволяет слышать устройство с расстояния в два раза больше прежнего.

Радиус действия расширяет улучшенный чип Bluetooth. Расстояние поиска выросло на 50% по сравнению с устройством прошлого поколения.

На этот раз AirTag может работать с сетью устройств Apple Find My, в которой стандарт связи Bluetooth будет применяться для поиска устройств и аксессуаров. Доступна интеграция с функциональностью Share Item Location из системы iOS. Здесь поиск потерянных вещей осуществляется за счёт передачи сведений об их местоположении доверенным лицам, вроде авиакомпаний.

С целью конфиденциальности новый AirTag не сохраняет данные о местоположении на устройстве. Связь с сетью Find My имеет сквозное шифрование. Даже в самой Apple не смогут сказать, кто искал устройство и где оно было.

Новый AirTag доступен для приобретения по цене $29 за один экземпляр и $99 за набор из четырёх экземпляров.