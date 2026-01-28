Сайт Конференция
Apple представила устройство AirTag с повышенным радиусом действия и улучшенным поиском
AirTag нового поколения от компании Apple был усовершенствован и сохранил прежнюю стоимость

Компания Apple анонсировала обновлённый вариант устройства слежения AirTag. Был увеличен радиус действия, используется чип Ultra Wideband второго поколения, как в iPhone 17 и часах Apple Watch. AirTag обладает тактильной, визуальной и звуковой обратной связью. Динамик стал громче, благодаря чему проще искать потерянные предметы. Это позволяет слышать устройство с расстояния в два раза больше прежнего.

Радиус действия расширяет улучшенный чип Bluetooth. Расстояние поиска выросло на 50% по сравнению с устройством прошлого поколения.

На этот раз AirTag может работать с сетью устройств Apple Find My, в которой стандарт связи Bluetooth будет применяться для поиска устройств и аксессуаров. Доступна интеграция с функциональностью Share Item Location из системы iOS. Здесь поиск потерянных вещей осуществляется за счёт передачи сведений об их местоположении доверенным лицам, вроде авиакомпаний.

С целью конфиденциальности новый AirTag не сохраняет данные о местоположении на устройстве. Связь с сетью Find My имеет сквозное шифрование. Даже в самой Apple не смогут сказать, кто искал устройство и где оно было.

Новый AirTag доступен для приобретения по цене $29 за один экземпляр и $99 за набор из четырёх экземпляров.

#apple #airtag
Источник: techspot.com
Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
06:25
Во! Правильно делает КНДР! Эти дятлы только силу понимают, а всякие слова на нах не действуют. России давно пора провести реальные ядерные испытания и гонор этих европейских проституток быстро поубав...
КНДР запустила ракеты на фоне переговоров США и Южной Кореи об оборонной стратегии против Пхеньяна
Сергей Анатолич
06:22
Я уже со счёта сбился какое это по счёту "заявление" Индии о сокращении импорта нефти из РФ. А что то закупки всё растут и растут.
В Индии заявили о сокращении импорта нефти из РФ
Сергей Анатолич
06:19
Я что то не пойму, а о какой "подсанкционной" нефти речь идёт? Санкции, на сколько мне известно, может накладывать только ООН. ООН их накладывала? Нет. Значит эти черти тупо занимаются пиратством на с...
В Европе формируют коалицию по борьбе с «теневым флотом»
DIP32
06:18
Чимба на помойке нашел еще один старый комп.)
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
panfilovs
06:01
3070M 8GB (Frankenstein) б/у за 150$ - идеальная игровая карта.
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Windmark_
05:52
Никого не притянут .
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
Алекс Федор
05:40
Вы просто не вкурили. Зеленые подорожали, а синие нет.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Belial Aurelion
05:38
Да и вообще, для стабильный игры на данный момент почти во всех играх хватит и 4060, не вижу особо великого смысла брать 50, ток если по бабкам не туго, а так если вы все таки не фанат амд, всегда мо...
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
OQtagooi
05:37
Вообще-то половина инет трафика - это понуха и соцсети. :) Правда чем дальше тем меньше между ними различий, но это уже другой вопрос.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Belial Aurelion
05:35
Не, я конечно понимаю, что 6600 уже старая, но как бы за 15к получить почти 3060, так то само по себе неплохо, я про БУ, так как не вижу уже смысла брать новую, сам относительно недавно пользовался ей...
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
