Коммерсант: За неполный январь в России могли заблокировать до 3 млн карт и счётов физических лиц
Это стало результатом усиления борьбы с мошенничеством в виде двукратного расширения числа критериев для блокировки

Согласно имеющимся оценкам экспертов, за неполные три недели 2026 года в России временно было заблокировано от 2 до 3 млн карт и счётов. Это может быть на порядок больше прежних значений, поскольку раньше за месяц в среднем блокировке подвергались примерно 330 тысяч денежных переводов.

Причиной является удвоение количества критериев подозрительных операций. Снять ограничение не так просто, поскольку не все банки выполняют рекомендации Центрального банка по разъяснению причин блокировки пострадавшего от них.

В результате увеличилось количество жалоб на финансовых форумах. При попытке получить ответ о причинах блокировки многие банки переадресовывают вопрос в Центробанк. Речь идёт не только о переводах денег с карты на карту, но даже о покупках на маркетплейсах.

Аналитики считают, что следует набраться терпения на ближайшие полгода, прежде чем банки научатся работать с новыми критериями блокировок. В Центробанке говорят, что ведут непрерывный анализ эффективности выдвигаемых требований.

Попав под блокировку, выйти из-под неё не так просто. Нужно знать, как и куда подавать заявку, рассмотрение которой может занимать до 15 рабочих дней. Эксперты говорят о необходимости подробно обосновывать блокировки на законодательном уровне, автоматически выплачивать компенсацию за ошибочные блокировки и ввести механизм ускоренного обжалования.

#россия #мошенничество #центробанк #кредитные карты #финансовое мошенничество #коммерсант
Источник: kommersant.ru
Сейчас обсуждают

Василий Коренков
20:37
Всё хорошо, только его собрат с двумя нулями на конце стал неожиданно уходить в никуда и насовсем, причём без всяких причин. Здесь они это починили? Хотя вряд ли. Что-то 3D у них барахлит в разных вар...
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D достиг частоты 5,75 ГГц на всех ядрах на плате X870 TACHYON ICE
EvgenМ
20:26
Для начала надо взять и выбросить афтара таких высеров
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Vodoley-Barmaley
20:21
Ну тогда всё ясно, статья оплачена, смысла ботов включать нет. Денежные шлюхи))) Я бы сказал копеечные шлюхи))) Так и знал. Герои под лавками, автор на вырученные деньги за статью купил бутылку водки...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
20:12
Vega 64 в рабочем состоянии до 10К по идее должна уйти. 290X ~ 5K... Лучше дождитесь ядра для Linux 6.19 и прогоните это все в линукс с включенной эмуляцией трассировки лучей по сравнению с Windows и...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lighteon
19:58
Потому что те кто ведут себя как идиот нередко отпугивает от себя смерть. И она не знает куда определить индивида - в рай, ад, чистилище. Такие не подходят ни к одной критерии. А Люцифер может косу в ...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Дима
19:54
Возможно эра авианосцев подходит к концу. Орешник это новый стимул для США-развивать свою промышленность, а не грабить Мир, который меняется на глазах. Орешник очень хорошо подходит для успокоеня. Его...
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
-AMD-
19:48
Только вода сделает ваш компьютер тихим
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
Зю
19:46
В итоге новость оказалась вбросом: "ЦБ опроверг информацию о миллионах заблокированных карт. С начала года регулятор получил 7431 обращения по блокировке, это в два раза меньше обычного"
Коммерсант: За неполный январь в России могли заблокировать до 3 млн карт и счётов физических лиц
Дима
19:45
Смысл в стимулировании внутреннего производства. (читай меня выше). Они всё делают правильно, а точнее ситуация вынуждает
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
Дима
19:40
США крупнейший потребитель в Мире благодаря "печатанию" $. Поднимая цену импорта США стимулирует его сокращение для развития внутреннего производсттва, что говорит о том, что гегемония США под угрозой...
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
