Это стало результатом усиления борьбы с мошенничеством в виде двукратного расширения числа критериев для блокировки

Согласно имеющимся оценкам экспертов, за неполные три недели 2026 года в России временно было заблокировано от 2 до 3 млн карт и счётов. Это может быть на порядок больше прежних значений, поскольку раньше за месяц в среднем блокировке подвергались примерно 330 тысяч денежных переводов.

Причиной является удвоение количества критериев подозрительных операций. Снять ограничение не так просто, поскольку не все банки выполняют рекомендации Центрального банка по разъяснению причин блокировки пострадавшего от них.

В результате увеличилось количество жалоб на финансовых форумах. При попытке получить ответ о причинах блокировки многие банки переадресовывают вопрос в Центробанк. Речь идёт не только о переводах денег с карты на карту, но даже о покупках на маркетплейсах.

Аналитики считают, что следует набраться терпения на ближайшие полгода, прежде чем банки научатся работать с новыми критериями блокировок. В Центробанке говорят, что ведут непрерывный анализ эффективности выдвигаемых требований.

Попав под блокировку, выйти из-под неё не так просто. Нужно знать, как и куда подавать заявку, рассмотрение которой может занимать до 15 рабочих дней. Эксперты говорят о необходимости подробно обосновывать блокировки на законодательном уровне, автоматически выплачивать компенсацию за ошибочные блокировки и ввести механизм ускоренного обжалования.