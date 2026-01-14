Концентрация микропластика и нанопластика в атмосфере оказалась в 2-5 раз больше ожидавшейся

В 21-м веке микропластик и нанопластик были признаны набирающими обороты загрязнителями. Их находят в атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере. Микропластик проник даже в осадочные породы и вмешался в геологическую историю планеты, образовав пластистон.

Частицы способны оставаться в воздухе на протяжении длительных периодов времени, что приводит к образованию облаков из пластика. Специалисты из китайской Академии наук провели исследование в пятом по величине городе Китая Гуанчжоу и в городе Сиань в северно-центральном Китае.

Чтобы проанализировать количество содержащегося в воздухе этих городов микропластика, был разработан метод с применением сканирующей электронной микроскопии. Оказалось, что количество взвешенных частиц и потоков пыли в два-шесть раз превышает данные, полученные аналитическими методами измерений. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Science Advances.

Проблема микропластика в воздухе есть и в других городах как Китая, так и остальных стран. В исследовании впервые обнаружили частицы размером до 200 нм. Авторы работы утверждают, что сейчас предпринимаются усилия по созданию надёжных и быстрых методов количественной оценки и анализа характеристик микропластиковых наночастиц в окружающей среде.

Это второе за последнее время исследование, которое рассматривает влияние человека на гидрологию Китая. В декабре была опубликована работа, описавшая нарушение круговорота воды в стране из-за масштабной программы посадки деревьев.