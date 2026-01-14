Сайт Конференция
Блоги
Блогер
М.Видео: в России вырос спрос на планшеты стоимостью от 8 до 13 тысяч рублей
Планшеты премиальной категории могут позволить себе всё меньше покупателей

Статистика торгующей электроникой розничной сети М.Видео говорит о том, что в России растёт спрос на планшеты по цене между 8000 и 13 000 рублей. Эту категорию можно назвать бюджетной, и её доля в минувшем году увеличилась до 22,8% с прежних 18,1%. Именно эта категория показала максимальный рост продаж. Ещё более дешёвые планшеты по цене не более 8000 рублей увеличили долю до 20,6% с прежних 20,1%.

Доля планшетов в ценовой категории 17-26 тысяч рублей упала до 19,7% с 22,1%. Планшеты по цене более 26 000 рублей потеряли 2,5%, и сейчас их доля составляет 18,6%.

Если смотреть по размерам, чаще всего приобретают планшеты с экранами диагональю 11 дюймов. Таким устройством отдаёт предпочтение каждый третий покупатель. Планшеты этого размера считаются золотой серединой: достаточно компактными для ношения с собой и достаточно большими для работы и развлечений. Более классический вариант с диагональю экрана 10,1 дюйма потерял 3,9%, и его доля сейчас составляет 19%. За счёт этого увеличился спрос на более крупные планшеты с диагональю 12,1 дюйма. Их доля выросла на 2,3% до 6,9%. Увеличился спрос и на устройства с экранами 8-9 дюймов.

Среди производителей российские покупатели отдают предпочтение Huawei, доля которой в продажах составила 14,3%. На втором месте идёт Redmi с долей 12,3%, замыкает тройку лидеров Samsung с долей 11,8%. Планшеты iPad приобрели 6,1% покупателей. Это не помешало Apple лидировать по деньгам: за счёт высокой стоимости своих планшетов доля доходов Apple составила 17,2% против 17,1% у Huawei и 15,9% у Samsung.

#россия #apple #samsung #huawei #redmi #планшеты #м.видео
Источник: hi-tech.mail.ru
