Количество зарегистрированных пользователей к настоящему моменту превышает 75 млн

Подводя итоги года, разработчики российского мессенджера Max рассказали об успехах его центра безопасности. Сотрудничая с МВД, создателям мессенджера за минувшие 12 месяцев удалось поймать более 40 рассчитывавших поживиться чужими деньгами злоумышленников.

В работе центра безопасности используется гибридный метод, то есть автоматические системы дополняются круглосуточной обработкой пользовательских обращений вручную. На кнопку «Пожаловаться» в 2025 году нажали более 600 тысяч раз, и на рассмотрение запросов в среднем уходило меньше 5 минут.

Вместе с работающими в сегменте кибербезопасности отечественными компаниями мессенджер смог заблокировать свыше 40 тысяч учётных записей и избавиться от более чем 1 млн вредоносных файлов. Совместная работа со Сбербанком дала возможность сохранить свыше 300 млн руб в руках их владельцев.

С 1 сентября установка Max на продаваемые в стране смартфоны и планшеты стала обязательной. В результате этого и других действий по продвижению мессенджера количество его пользователей к декабрю превысило 75 млн человек.