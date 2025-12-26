Сайт Конференция
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
Количество зарегистрированных пользователей к настоящему моменту превышает 75 млн

Подводя итоги года, разработчики российского мессенджера Max рассказали об успехах его центра безопасности. Сотрудничая с МВД, создателям мессенджера за минувшие 12 месяцев удалось поймать более 40 рассчитывавших поживиться чужими деньгами злоумышленников.

В работе центра безопасности используется гибридный метод, то есть автоматические системы дополняются круглосуточной обработкой пользовательских обращений вручную. На кнопку «Пожаловаться» в 2025 году нажали более 600 тысяч раз, и на рассмотрение запросов в среднем уходило меньше 5 минут.

Вместе с работающими в сегменте кибербезопасности отечественными компаниями мессенджер смог заблокировать свыше 40 тысяч учётных записей и избавиться от более чем 1 млн вредоносных файлов. Совместная работа со Сбербанком дала возможность сохранить свыше 300 млн руб в руках их владельцев.

С 1 сентября установка Max на продаваемые в стране смартфоны и планшеты стала обязательной. В результате этого и других действий по продвижению мессенджера количество его пользователей к декабрю превысило 75 млн человек.

#россия #мессенджеры #max
Источник: ixbt.com
Сейчас обсуждают

Chaтo-OverBoт
21:31
Криптоблохерам срочно проследовать в дупу.
Криптоблогер рассказал об упущенной выгоде в 130 миллионов долларов из‑за XRP
Vodoley-Barmaley
21:14
Какой 14700К? Я тебе про дешевые игро-рабочие сборки. Интел 12600К и т.д.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
21:10
Да, какая разница, главное тебе место определили
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
shuler37
21:03
А ты кто такой, что бы тебе какие то доказательства прикладывать? И я не знаю откуда ты там вопишь.
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Сергей Север
21:02
ЕСТЬ ТУПО СЛИВНЫЕ ТАНКИ. КАК БЫ ТЫ НЕ ИГРАЛ РАЗРАБЫ НЕ ДАЮТ ВЫИГРАТЬ МОЙ ПРИМЕР SENLAC 42% побед, 65% уровень владения взят и мастер также, дальше одни сливы играйте сами разрабы...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Роман Холод
20:45
Этот нищеброд с урюпинска на другое и не способен. Ну нет у него актуального железа)
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
Роман Холод
20:43
Опять этот тип тестирует всякий хлам)
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
unhurtable
20:21
Теперь будет повод продавать все 200% чтоб потребное количество могло летать, логично же...
В прошлом году только половина истребителей F-35 ВВС США были готовы к полётам
unhurtable
20:18
Биогель на станцию подан, выливайте :()
В Китае установили мировой рекорд, разогнав платформу на магнитной подушке до 700 км/ч за 2 секунды
Кот Василий
20:03
Ещё раз двадцать повторите эту новость. Что у вас за мода такая, по 100 раз одни и те же новости размещать?
Штекер кабеля 12V-2x6 расплавился, провода горели — очередная печальная история владельца RTX 5090
