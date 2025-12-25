Производитель Unisimka проанализировал отношение потребителей к классическим мобильным телефонам

Занимающаяся созданием модулей, которые приносят в сотовые телефоны поддержку электронных SIM-карт, компания Unisimka провела опрос с целью определения пользовательских предпочтений. 58% участников опроса с энтузиазмом восприняли идею получить подарок в виде кнопочного телефона, рассматривая его как вызывающий ностальгию или укрепляющий эмоциональную связь с дарителем предмет. 14% участников посчитали бы такой подарок несерьёзным, каждый десятый не слишком бы обрадовался ему. 6% участников такой подарок даже обидел бы, а ещё 7% подумали бы, стоит ли продолжать общение с подарившим его человеком. Каждый двадцатый рассмотрел бы возможность перепродать устройство.

Наибольший энтузиазм среди классических телефонов вызывают модели Nokia 3310 и Motorola e398, которые назвал каждый третий опрошенный. Их считают простыми, надёжными и долго работающими без розетки. iPhone первого поколения хотели бы получить 23% опрошенных, воспринимая его как родоначальника времён смартфонов. Каждый пятый не отказался бы от телефонов-раскладушек, вроде Motorola RAZR V3. Не такими популярными, но узнаваемыми моделями являются слайдер Nokia 8110, камерофоны начала века и модели с клавиатурой QWERTY, включая BlackBerry и Nokia E71.

Ностальгия никак не мешает современным пользователям желать современную функциональность. 40% хотят быть обладателями качественных камер, 27% опрошенных пожелали навигацию и карты, каждому четвёртому нужны мессенджеры. 19% не мыслят работы с телефоном без банковских приложений и стандарта NFC. Дополнить физическую клавиатуру сенсорным экраном захотели 17% участников опроса, а получить поддержку eSIM пожелали 11% участников.

Кнопочные телефоны 36% участников опроса рассматривают в качестве вспомогательного устройства. Каждый четвёртый пользовался бы им из чувства ностальгии, а каждый пятый — для усиления конфиденциальности.