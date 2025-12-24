Samsung примерно на столько же увеличит стоимость смартфонов линеек Galaxy S26 и Z Fold/Flip 8

Компания Xiaomi взяла на себя сомнительную честь открыть сезон повышения цен на флагманские смартфоны. Грядущий аппарат Xiaomi 17 Ultra по сравнению с моделью прошлого поколения подорожает примерно на 10%.

Лидирующие по объёму поставок смартфонов Apple и Samsung меньше остальных подвержены колебаниям рынка, но масштаб роста цен на чипы памяти настолько велик, что избежать необходимости переписывать ценники в сторону увеличения не получится и у них. Есть слухи, согласно которым Samsung уже приняла решение о повышении цен на 10% на будущие аппараты Galaxy S26, Z Fold 8 и Z Flip 8.

Про рост цен со стороны Xiaomi сообщило южнокорейское издание. Xiaomi 17 Ultra будет представлен в четверг, 25 декабря. Сообщается, что его начальная цена составит 6 999 юаней ($996), тогда как Xiaomi 15 Ultra продавался по цене от 6 499 юаней. Международные цены на это устройство будут ещё на 10% больше, чем стоимость в Китае.

При этом президент Xiaomi Group Лу Вэйбина недавно заявил, что китайский производитель смог обеспечить достаточные поставки чипов памяти на 2026 год, заключив специальный контракт. Это мог быть контракт с китайской компанией YMTC.

В условиях нынешнего дефицита памяти обеспечение гарантированных поставок должно дорого стоить, за что в итоге заплатят потребители.