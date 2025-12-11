Сайт Конференция
Королевский колледж Лондона: теобромин из тёмного шоколада замедляет старение
Гарантий на это нет и чрезмерное потребление шоколада может быть вредным

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что теобромин (содержащееся в какао растительное химическое вещество), который придаёт тёмному шоколаду горький вкус, способен помочь в сохранении биологической молодости организма. Вывод был сделан на основе анализа маркеров старения ДНК и длины теломер у более чем 1600 человек, о чём сообщает публикация в журнале Aging.

Биологический возраст показывает, насколько хорошо функционирует организм по сравнению с реальным возрастом. Измерения основаны на метилировании ДНК, которое относится к небольшим химическим меткам, постепенно изменяющимся по мере старения.

Для оценки биологического возраста исследователи использовали два типа оценок. Один был сосредоточен на химических изменениях в ДНК, что говорит о темпах старения. Второй измерял длину теломер —защитных структуры на концах хромосом. Более короткие теломеры обычно связаны со старением и возрастными проблемами со здоровьем.

Многие соединения растительного происхождения в пище могут влиять на активацию или подавление генов. Некоторые из этих молекул (алкалоиды) взаимодействуют с клеточными системами, регулирующими активность генов, влияяя на долгосрочные последствия для здоровья и старение.

Теобромин является одним из таких алкалоидов, который считается уменьшающим вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Он изучен не так подробно, как другие пищевые соединения.

Исследователи проверяют, действует ли теобромин сам по себе или в сочетании с другими соединениями в тёмном шоколаде. Это могут быть полифенолы, также получаемые из какао.

Авторы подчёркивают, что увеличение потребления тёмного шоколада не станет гарантией замедления старения. Сахар, жир и другие компоненты в его составе могут оказаться вредными для организма.

#старение #шоколад
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

Павел Ломин
01:33
Это все есть костылями прикручивая через кучи прослоек. А так вышло, что на win оно идет в комплекте с драйверами и все это прекрасно работает. Ни nvidia, ни amd не делают этот софт на linux. Этот соф...
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Павел Ломин
01:30
Тебе не стыдно эту шнягу скидывать? Так чисто, интересно. Ни одной опции нет даже близко. -Суперразрешение -Antilag -Сглаживание и методы -Тройная буферизация -переопределение на основе профиля без к...
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Дмитрий Богородский
01:08
Как раз будет время пройти купленные ранее игры.
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
Терминатор
01:04
Здесь видео игры The Outer Worlds 2 на карте 7900хтх в 4К без лучей и FSR качество. Поле зрения 90. Вертикальная синхронизация выкл. плотность толпы среднее. Выдает всего 60 ФПС позорных АУЕТЬ. Выложи...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Владислав Балыков
01:02
Статья вообще о чем? Что обсуждает аффтар: свою кровать в метре от компьютера, носители своего компьютера, дешевую клавиатуру, проблемы с электричеством или все таки ОС ???
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
AndreySE-VL
00:49
Не обязательно. Можно и за один поиск получить всю необходимую информацию. Главное - как используется полученная информация.
В России выписан первый штраф за поиск экстремистских материалов
Терминатор
00:47
AMD карты в новых играх в 4К и лучами давно уже отвалились.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
bretor
00:38
У меня вопрос к автору: Вы вообще понимаете смысл двух факторной аутенификации? Вы плачетесь, что какая-то левая программа, которая даже по заявленному функцианалу по сути вредоносная (т. к. сводит ва...
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
Дмитрий Сергеев
00:26
У меня в своё время были HD 4850, потом HD 6950, в конце 2013 года взял R9 290X. Ни одна карта не отвалилась. А вот с картой от Nvidia было дело, точно уже не помню у какой был отвал чипа, 7800GS AGP ...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Dzhereli
00:05
Анскейлер идеален для игр с TAA. Четкость выше и фпс в подарок.
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
