Гарантий на это нет и чрезмерное потребление шоколада может быть вредным

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что теобромин (содержащееся в какао растительное химическое вещество), который придаёт тёмному шоколаду горький вкус, способен помочь в сохранении биологической молодости организма. Вывод был сделан на основе анализа маркеров старения ДНК и длины теломер у более чем 1600 человек, о чём сообщает публикация в журнале Aging.

Биологический возраст показывает, насколько хорошо функционирует организм по сравнению с реальным возрастом. Измерения основаны на метилировании ДНК, которое относится к небольшим химическим меткам, постепенно изменяющимся по мере старения.

Для оценки биологического возраста исследователи использовали два типа оценок. Один был сосредоточен на химических изменениях в ДНК, что говорит о темпах старения. Второй измерял длину теломер —защитных структуры на концах хромосом. Более короткие теломеры обычно связаны со старением и возрастными проблемами со здоровьем.

Многие соединения растительного происхождения в пище могут влиять на активацию или подавление генов. Некоторые из этих молекул (алкалоиды) взаимодействуют с клеточными системами, регулирующими активность генов, влияяя на долгосрочные последствия для здоровья и старение.

Теобромин является одним из таких алкалоидов, который считается уменьшающим вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Он изучен не так подробно, как другие пищевые соединения.

Исследователи проверяют, действует ли теобромин сам по себе или в сочетании с другими соединениями в тёмном шоколаде. Это могут быть полифенолы, также получаемые из какао.

Авторы подчёркивают, что увеличение потребления тёмного шоколада не станет гарантией замедления старения. Сахар, жир и другие компоненты в его составе могут оказаться вредными для организма.