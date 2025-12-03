В тройку вошли RV There Yet? и PEAK

Согласно отчёту от компании Alinea Analytics, многопользовательский шутер ARC Raiders стал лидером по объёму продаж в магазине Steam по итогам ноября 2025 года. Общее количество проданных копий игры на всех платформах составило 7,7 млн единиц.

Это подтверждает первоначальный успех игры, которая с 16 по 22 ноября разошлась в количестве почти 750 тыс. копий. Минимум половина проданных копий пришлась на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Эта игра стала намного популярнее условно-бесплатной игры The Finals этого же разработчика, заметно опередив её в Steam по пиковому количеству игроков.

Для ARC Raiders сейчас только начало жизненного цикла и только по прошествии более длительного времени можно будет судить о том, займёт ли игра видное место на рынке многопользовательских шутеров.

Также в ноябре пользователи Steam уделили пристальное внимание инди-играм. RV There Yet? заняла второе место после ARC Raiders по количеству проданных копий, которых было 1,9 млн. Следом идёт PEAK в количестве 1,4 млн копий, далее Dispatch с 1,1 млн, а замыкает топ-5 Escape from Duckov.

ARC Raiders не попала в номинации «Игра года» на Golden Joysticks и The Game Awards, получив единственную номинацию на лучшую многопользовательскую игру. Церемония вручения наград The Game Awards стартует 11 декабря и претендентами на звание игры года являются Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight Silksong и Kingdom Come: Deliverance 2.