Его могут представить уже в начале года на выставке CES 2026

Компания Samsung известна своими высококачественными OLED-мониторами. Год от года она производит на свет всё более быстрые, плавные и яркие игровые мониторы. В 2026 году южнокорейский производитель представит вниманию покупателей монитор Odyssey OLED G6. Не исключено, что он окажется самым доступным по цене игровым OLED-монитором Samsung.

Samsung уже получила сертификацию NRRA для Odyssey OLED G6. Представители издания DisplaySpecifications обнаружили его в базе данных NRRA с модельным номером S27HG61. Этот монитор должен прийти на смену модели Odyssey OLED G6 2025 года с модельным номером S27FG60. Новое предложение, скорее всего, получит 27-дюймовый QHD-дисплей QD-OLED.

В сертификации NRRA не указывается, какие новые функции Samsung представит в своём предстоящем мониторе. Можно рассчитывать на повышение пиковой и постоянной яркости, более высокий уровень сертификации DisplayHDR и усовершенствование программного обеспечения.

Монитор нынешнего поколения представляет собой 27-дюймовую игровую модель с QD-OLED-панелью и разрешением QHD. Его частота обновления 240 Гц, он поддерживает до миллиарда цветов, HDR10 и HDR10+ для показа изображений, видео и игр с расширенным динамическим диапазоном. Подставку можно регулировать по высоте и наклону, а также поворачивать в горизонтальной и вертикальной плоскостях.