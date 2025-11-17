Релиз этого устройства нового для компании форм-фактора может состояться до конца года

Компания Samsung на недавно проведённом мероприятии в Южной Корее анонсировала складной телефон Galaxy Z TriFold. За пределами Кореи аппарат ждут в небольших количествах, в том числе в США. Свидетельством его появления в этой стране является тестирование прошивки для американских моделей.

Ранее сообщалось о тестировании прошивки для привязанной к оператору версии Galaxy Z TriFold с номером модели SM-F968U. Теперь появились данные о модели SM-F968U1. Это разблокированная версия аппарата, которая будет продаваться у Samsung и её розничных партнёров без привязки к оператору мобильной связи. Это может быть свидетельством того, что Samsung будет продавать устройство в США как через розничные каналы, так и через операторов сотовой связи.

Недавно появлялась новость о релизе устройства 5 декабря и были названы некоторые характеристики. Также говорится о том, что название Galaxy Z TriFold будет официальным. Внешний экран у него будет размером 6,5 дюйма с яркостью до 2 600 нит, основной 10 дюймов. Ожидается использование премиального процессора последнего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5.