Будущее тонких аппаратов Apple остаётся неопределённым

В последние несколько недель появились новости относительно сверхтонкого форм-фактора смартфонов Apple и не слишком высокого спроса на первый аппарат iPhone Air. При этом была информация, что Apple планирует выпустить устройства второго и даже третьего поколений.

Очередной слух публикуется изданием The Information. Он говорит о том, что iPhone Air 2 не будет выпущен осенью 2026 года вместе с аппаратами серии iPhone 18, а линии по производству iPhone Air сокращены.

Три источника внутри компании полагают, что появление iPhone Air 2 хоть когда-нибудь не гарантировано. Это подтверждает сведения инсайдера Минг-Чи Куо о том, что большинство поставщиков iPhone Air сократят мощности по производству этой модели более чем на 80%.

Согласно последним данным, компания Foxconn остановила почти все производственные линии по выпуску iPhone Air, за исключением одной полной линии и половины другой. К концу ноября Foxconn остановит и их. Другим производителем является компания Luxshare, остановившая все линии в октябре.

Apple изначально не ждала большого спроса, выделив всего 10% производственных линий для iPhone Air от общего числа мощностей для аппаратов серии iPhone 17. В реальности даже этого оказалось слишком много с учётом низкого спроса со стороны покупателей.

По данным фирмы Consumer Intelligence Research Partners, доля iPhone Air в общем объёме продаж iPhone в сентябре составила всего 3%. Тим Кук во время недавнего оглашения финансовых результатов Apple отказался напрямую комментировать продажи iPhone Air. По его словам, серия аппаратов iPhone 17 получила «потрясающий отклик».