Samsung внедряет спутниковую связь в процессор Exynos 2500 для новых смартфонов

Процессор Exynos 2500 был анонсирован в прошлом году, и теперь Samsung готова выпустить свой первый чип 3 нм для смартфонов в июле. Ожидается, что он дебютирует в составе складного смартфона Galaxy Z Flip 7. Южнокорейская фирма подтвердила, что он поддерживает спутниковую связь для экстренной отправки сообщений благодаря своему модему Exynos 5400 5G с подключением NB-IoT NTN к спутникам на низкой околоземной орбите.

Skylo Technologies, глобальный поставщик услуг неземных сетей (NTN), объявил о продолжении сотрудничества с Samsung с сертификацией чипа Exynos 2500. Компания заявила, что этот новый чип обеспечивает более высокую производительность и лучшую энергоэффективность. Он обладает тем же модемом Exynos 5400 5G, который использовался в процессоре Exynos 2400, дебютировавшем в серии Galaxy S24.

Официальный представитель компании сообщил, что процессор Exynos 2500 будет использоваться в устройствах по всему миру и сможет подключаться к спутникам везде, где недоступны обычные сотовые сети. Эта возможность обеспечивает подключение в отдалённых районах, что может быть полезно в чрезвычайных ситуациях.

Skylo также работает с дочерней компанией Samsung Harman Automotive, чтобы обеспечить двунаправленную передачу экстренных сообщений в блок управления телематикой HARMAN Ready Connect (TCU). Эта функция позволит подключённым автомобилям отправлять экстренные оповещения и получать обновления в режиме реального времени.

Samsung уже начала рекламировать складные смартфоны следующего поколения, в том числе Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE и Galaxy Z Fold 7. В то время как Galaxy Z Flip 7 использует Exynos 2500, Galaxy Z Flip 7 FE будет оборудован процессором Exynos 2400. Было подтверждено, что Galaxy Z Fold 7 будет оснащён чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy.