Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Exynos 2500 поддерживает экстренную отправку сообщений через спутники
Samsung внедряет спутниковую связь в процессор Exynos 2500 для новых смартфонов

Процессор Exynos 2500 был анонсирован в прошлом году, и теперь Samsung готова выпустить свой первый чип 3 нм для смартфонов в июле. Ожидается, что он дебютирует в составе складного смартфона Galaxy Z Flip 7. Южнокорейская фирма подтвердила, что он поддерживает спутниковую связь для экстренной отправки сообщений благодаря своему модему Exynos 5400 5G с подключением NB-IoT NTN к спутникам на низкой околоземной орбите.

Skylo Technologies, глобальный поставщик услуг неземных сетей (NTN), объявил о продолжении сотрудничества с Samsung с сертификацией чипа Exynos 2500. Компания заявила, что этот новый чип обеспечивает более высокую производительность и лучшую энергоэффективность. Он обладает тем же модемом Exynos 5400 5G, который использовался в процессоре Exynos 2400, дебютировавшем в серии Galaxy S24.

Официальный представитель компании сообщил, что процессор Exynos 2500 будет использоваться в устройствах по всему миру и сможет подключаться к спутникам везде, где недоступны обычные сотовые сети. Эта возможность обеспечивает подключение в отдалённых районах, что может быть полезно в чрезвычайных ситуациях.

Skylo также работает с дочерней компанией Samsung Harman Automotive, чтобы обеспечить двунаправленную передачу экстренных сообщений в блок управления телематикой HARMAN Ready Connect (TCU). Эта функция позволит подключённым автомобилям отправлять экстренные оповещения и получать обновления в режиме реального времени.

Samsung уже начала рекламировать складные смартфоны следующего поколения, в том числе Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE и Galaxy Z Fold 7. В то время как Galaxy Z Flip 7 использует Exynos 2500, Galaxy Z Flip 7 FE будет оборудован процессором Exynos 2400. Было подтверждено, что Galaxy Z Fold 7 будет оснащён чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#samsung
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi запатентовала твердотельную батарею для электромобилей с запасом хода 1200 км
+
Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Блогер проверил, на что способна GeForce GT 1030 в ААА-играх 2025 года
2
Что известно об iPhone 17 Pro: улучшенная камера, 8K-съёмка и 12Gb оперативной памяти
1
CNN: Операция Израиля против Ирана займёт «недели, а не дни»
19
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
1
Стоимость Poco F7 с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит около 500 евро
+
Стало известно, как идет строительство магистрали «Центральная» в Самаре
1
Производительность процессора AMD FX-6330 оценили в паре с Radeon RX 9060 XT
+
ИИ-сервисы снижают трафик сайтов через Google Поиск
+
Reuters: Boeing спрогнозировал спрос на пассажирские самолёты на ближайшие 20 лет
+
Под Новосибирском планируют построить два завода по переработке отходов за 10,39 млрд рублей
1
Сообщается, что твердотельные накопители PCIe 5.0 останутся на рынке в течение следующих пяти лет
+
TWZ: Неизвестный огромный стелс-беспилотник зафиксирован на секретной китайской авиабазе
+
СМИ: Иран применил новую манёвренную баллистическую ракету "Хадж Кассем" для ударов по Израилю
5
Свой юбилей Иннополис встретил с дефицитом жилья и работой в плюс
+
Утечки полностью раскрыли внешность Poco F7
+
Ростех рассказал, как «выращивают» турбинные лопатки для российских авиадвигателей
+
В Кемеровской области введена в эксплуатацию самая глубокая в регионе угольная лава
6
Индонезия пересмотрела участие в разработке истребителя KF-21 после приобретения KAAN у Турции
+

Популярные статьи

70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
3
О пиратстве - взгляд с другой стороны
23
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
45
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
4
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
43
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
16
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
2

Сейчас обсуждают

Mallory
13:29
Да, пока вот только не хватает одного любителя рассказать что Delphi 7 - лучший ЯП, которому никакой python и в подметки не годится.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Mallory
13:28
Видите, вы даже свои аргументы не понимаете.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Biggus Dickus
13:26
да ты мазохист, тебе явно нравится, когда тебя выставляют идиотом на фоне реальных аргументов. раз ты упорно лезешь под плинтус, продолжай меня смешить, у тебя это хорошо получается, ещё лучше, чем у ...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Hunter Bows
13:26
> Но беда в том, что у меня в основе Debian 12, а не какая-то там конкретная версия Ubuntu, и мне, пользователю, нет никакого смысла удалять свой текущий линукс, а потом бежать на другой ради одной пр...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
Roditch
13:25
7800x3D можно купить за 33к.
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
Hunter Bows
13:21
Чумба, напиши, пожалуйста, статью, как ты на винду без интернета поставишь ОБС. Вот без сарказма или иронии. Мне действительно интересно, как ты это будешь делать
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
Akuma
13:21
Все, кроме проца и видяхи - лютый набор говна. Корпус из фольги 0.4 мм, офигенно же) Хотя и в посте аналогичная ситуация.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
Александр
13:19
О грузинской кухне я знаю то, что у них стоит такая же винда как и у меня, ну может версия другая. Дальше спорить бесполезно, и время затратно. Вопрос здесь закрыт.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Roditch
13:19
У бритов есть такая штука (RFDEW), но даже они не стремятся её массово вводить в эксплуатацию. Хотя отчитались об успешных испытаниях ещё в прошлом году. Мне кажется эта пушка будет использоваться оче...
В РФ подтвердили эффективность новейшего лазерного оружия и в ходе проверки сбили два типа дронов
Денис Воробьёв
13:19
Жаль знакомого, развелся, уехал обратно в село и живя без денег ищет игры на свой древний компьютер чтобы уйти из реального мира, в виртуальный мир древних игр с древней графикой
70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем