TSMC опережает Samsung по выпуску годных чипов на техпроцессе 2 нм

Samsung надеется на техпроцесс 2 нм после того, как 3 нм оказался для неё не особо удачным. Компания пыталась получить значимые заказы от крупных разработчиков чипов, но все заказы ушли к TSMC.

Оба производителя торопятся запустить производство своих чипов на техпроцессе 2 нм до конца этого года. Samsung надеется, что ей удастся перехватить заказы у TSMC. Ожидается, что TSMC начнёт массовое производство по своему процессу 2 нм на своих заводах в Баошане и Гаосюне на Тайване в конце года. TSMC станет первым предприятием, которое применит технологию gate-all-around или GAA к техпроцессу 2 нм. Samsung была первой, кто применил GAA к 3 нм.

Многочисленные данные предполагают, что выпуск годных чипов 2 нм у TSMC уже достиг 70%, что ставит её в выгодное положение. Считается, что такие крупные разработчики чипов, как Apple, NVIDIA, Qualcomm и AMD, рассматривают её 2 нм процесс для своих нужд.

Предыдущий опыт Samsung с GAA может помочь ей стабилизировать технологию для 2 нм. В настоящее время компания нацелена на массовое производство 2 нм во второй половине этого года. Samsung получила заказы на производство 2 нм чипов от Preferred Networks из Японии, в дополнение к производству собственного чипа Exynos 2600.

Однако предстоит проверить, сможет ли Samsung возродить доверие к своему производству для возвращения заказов от таких компаний, как NVIDIA и Qualcomm.