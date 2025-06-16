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Samsung добавляет новые функции здоровья в One UI 8 Watch
One UI 8 Watch принесёт индекс антиоксидантов, анализ сна и беговой тренер

Компания Samsung в преддверии дебюта часов следующего поколения поделилась тем, что даст им система One UI 8 Watch. Она будет выпущена и для прежних моделей Galaxy Watch в ближайшие недели. Обновление принесёт новые функции для фитнеса и здоровья, такие как индекс антиоксидантов, рекомендации по времени отхода ко сну, тренер по бегу и сосудистая нагрузка.

Индекс антиоксидантов может измерить уровень каротиноидов всего за пять секунд с помощью активируемого светом биоактивного датчика Galaxy Watch. Каротиноиды — это антиоксиданты, которые содержатся в зелёных и оранжевых фруктах и овощах.

Поведенческие факторы, такие как употребление алкоголя, недостаток сна, курение, стресс и воздействие ультрафиолета, могут увеличить количество свободных радикалов в организме. Все они связаны с ускоренным старением. При потреблении пищи с каротиноидами можно повысить уровень антиоксидантов и бороться со свободными радикалами, замедляя старение.

Индекс антиоксидантов является функцией Labs (бета-версия). Её можно использовать, поместив большой палец на совместимый биоактивный датчик Galaxy Watch и удерживая его в течение пяти секунд.

В One UI 8 Watch Samsung предлагает дополнительные инструменты, которые помогут улучшить график сна. Функция Bedtime Guidance анализирует образ жизни и режим сна за последние три дня. Это позволяет оценить потребность во сне и циркадный ритм. Затем предлагается оптимальное время сна, после чего часы отправляют напоминания.

Running Coach предлагает мотивацию и руководство в реальном времени во время бега. С помощью этой функции Galaxy-часы способны создать индивидуальную программу тренировок на основе уровня физической подготовки. Следует бегать в часах в течение 12 минут для анализа производительности и уровня бега по шкале от 1 до 10. Далее выдаётся подробный план тренировок, чтобы помочь пробежать 5 км, 10 км, полумарафон и полный марафон.

Ещё с помощью One UI 8 Watch совместимые часы смогут измерять сосудистую нагрузку во время сна.

На данный момент Samsung раскрыла только функции здоровья и фитнеса, которые появятся в One UI 8 Watch. Однако она может объявить о других улучшениях, таких как изменения пользовательского интерфейса, новые и улучшенные приложения и улучшенные интеграции экосистемы.

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#samsung #смарт-часы
Источник: sammobile.com
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