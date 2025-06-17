Компания произвела 64 млн смартфонов и заняла 22% мирового рынка

По данным фирмы TrendForce, компания Samsung за первый квартал года выпустила 64 млн смартфонов. Это является самым высоким показателем в мире за этот промежуток времени.

В прошлом месяце фирма Canalys показала, что Samsung поставила наибольшее количество смартфонов в мире в первом квартале года, что сделало её лидером рынка. Новое исследование рынка указывает, говорит о том же.

Samsung со своими 64 млн смартфонов превосходит всех прочих производителей. Доля рынка у неё составляет 22%. Аналитики говорят, что рост поставок по сравнению с показателем годичной давности составил 21%. Samsung нарастила производство таких премиальных аппаратов, как Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE. Ещё компания увеличила производство, чтобы импортировать как можно больше устройств в США до того, как начнутся ограничения Трампа.

Главный конкурент Samsung, компания Apple, находится на втором месте, выпустив 48 млн айфонов. Это не только значительно ниже показателя Samsung, но и на 40% меньше её собственного показателя прошлого года. При этом доля Apple на рынке составляет 17%. По данным TrendForce, причина падения заключается в том, что спрос на серию iPhone 16 ниже, чем на предыдущие модели. К тому же её аппараты не получают субсидий от Китая.

Xiaomi, Oppo, Vivo и Transsion находятся на третьем, четвёртом, пятом и шестом местах с 14%, 9%, 8% и 7% долей рынка соответственно.