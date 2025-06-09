Конкуренты усиливают давление на Samsung в сегменте складных устройств

Компания Samsung лидирует на рынке складных смартфонов в Европе с момента выпуска аппарата первого поколения Galaxy Fold в 2019 году. Сохраняет она лидерство в Европе и в первом квартале 2025 года, но конкуренты всё ближе.

Анализ рынка от фирмы Counterpoint Research показывает, что Samsung потеряла значительную часть своей доли рынка в числовом выражении. В первом квартале 2024 года складные смартфоны Samsung занимали 56% рынка в Европе. Год спустя доля Samsung упала до 41%.

За это время Motorola получила 5% доли рынка и укрепила свои позиции как второй по величине бренд складных аппаратов в Европе. Honor — третья с долей в 13% против прежних 18%. Google прибавила 6% за год — с 2% до 8%.

Бренд Tecno также значительно улучшил свои продажи с первого квартала 2024 года и вырос с 2% до 8%, сравнявшись с Google. Что касается европейского рынка складных телефонов в целом, то годовые продажи всех OEM-производителей в совокупности выросли всего на 4%. Наблюдатели считают это тревожным знаком, учитывая, что речь идёт о якобы развивающемся сегменте, от которого ждут более быстрого роста.

Винят в этом высокие цены, но Samsung может попытаться справиться с этим. Утечки говорят, что компания может выпустить летом модель Fan Edition Galaxy Z Flip. В премиальном сегменте Samsung анонсирует Galaxy Z Fold 7, в котором ждут значительных улучшений. Есть надежда на улучшенные экраны и камеры, а также другие передовые технологии.