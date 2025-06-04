Galaxy Fold Ultra может получить улучшенные камеры и заменить Z Fold 7 в линейке

Критики выпущенного в прошлом году складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6 указывают на несколько областей, где он якобы не дотягивает до флагманских характеристик. Жалобы затрагивают камеры и внешний экран в сложенном состоянии. Исправить эти недоработки Samsung может попытаться в новом устройстве.

Компания намекнула на разработку складного аппарата Galaxy Ultra. Samsung утверждает, что есть немалый спрос на устройства с большими экранами и улучшенной системой камер в складном виде. Samsung описывает обычный рабочий день, когда пользователь заканчивает отправку электронного письма по дороге домой с работы, а затем держит в руках настоящую камеру, чтобы сфотографировать вечеринку. Нашлось место и для Galaxy AI.

Неясно, будет ли новый аппарат добавлен в линейку как более дорогой и мощный вариант по сравнению с Galaxy Z Fold 7 или Samsung превратит Z Fold 7 в Ultra. Складные смартфоны сейчас дорогие, а Galaxy Z Fold Ultra будет ещё дороже. Это явно будет устройством не для всех, и Samsung придётся постараться, чтобы убедить потенциальных покупателей в его ценности.