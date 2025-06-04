Samsung добавит оптическую стабилизацию в Galaxy A17

Когда оптическая стабилизация изображения впервые была представлена на смартфонах, это случилось на дорогостоящих моделях. С тех пор технология распространилась и на аппараты средней ценовой категории.

Если верить очередному слуху, Samsung может внедрить оптическую стабилизацию изображения (OIS) и в бюджетные устройства. Galaxy A17 5G, который ждут в конце года, может стать первым таким предложением.

Оптическая стабилизация изображения представляет собой технологию камеры, которая уменьшает дрожание, из-за которого снимки могут получиться размытыми. Модуль умеет корректировать вибрацию, создавая изображения с небольшим размытием или вообще без него.

Сейчас самым дешёвым смартфоном Samsung с оптической стабилизацией является Galaxy A26. Серия Galaxy A1x этой опции до сих пор была лишена. По слухам, распространившимся в Южной Корее, компания Samsung ведёт переговоры со своими поставщиками комплектующих о внедрении OIS в серию Galaxy A1x. Начнёт она с модели Galaxy A17.

Аппараты Galaxy A1x отлично продаются по всему миру, зачастую занимая первое место среди всех смартфонов. Несколько месяцев назад был выпущен A16 5G в США. Добавление OIS в эту ценовую категорию сделает аппараты ещё привлекательнее, если только цена при этом не вырастет вместе с ростом себестоимости производства камер.