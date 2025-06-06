Qualcomm готовится внедрить чипы LPDDR6 от Samsung в будущие устройства уже к концу 2025 года

Китайская инновационная технология памяти (CXMT) призвана сократить отставание от разработок Samsung. Последняя не собирается сдаваться без борьбы, и в последнем отчёте компании говорится, что она перешла в ускоренный режим разработки своих чипов памяти LPDDR6 следующего поколения. Эти чипы, как сообщается, обеспечивают большую пропускную способность при меньшем потреблении энергии.

В отчёте издания Business Post упоминается, что CXMT в этом году уже начала разработку чипов оперативной памяти LPDDR6. Отраслевые обозреватели предполагают, что китайский производитель может начать полномасштабное производство в 2026 году, если нынешние темпы разработки удержатся. Samsung же ускорила разработку собственной технологии оперативной памяти LPDDR6. Её преимущество в том, что чипы памяти будут изготавливаться по передовому процессу 1c DRAM.

Массовое производство чипов памяти на этой архитектуре должно дать Samsung существенное преимущество перед китайскими компаниями. Ожидается, что оперативная память LPDDR6 станет важным компонентом в различных приложениях, включая ИИ, мобильные вычисления, робототехнику и беспилотные автомобили. Массовое производство DRAM классифицируется по различным технологиям, причём «1x» — это первая итерация, а «1c» — шестое поколение. С каждым поколением компании могут повышать пределы производительности и эффективности.

Сообщается, что Qualcomm станет первым клиентом, который включит чипы оперативной памяти LPDDR6 от Samsung в свои продукты. Её будущий процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2, по слухам, будет иметь поддержку этой технологии. В статье не упоминаются другие потенциальные клиенты, но, учитывая преимущества оперативной памяти LPDDR6, недостатка желающих быть не должно.