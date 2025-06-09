Официальное изображение раскрывает особенности конструкции и защиты Vivo X Fold 5

Складной смартфон Vivo X Fold 5 приближается к прилавкам. Руководитель компании Хан Боксяо регулярно делится подробностями о нём. В посте на Weibo менеджер по продуктам Vivo поделился крупным планом внутреннего экрана Vivo X Fold 5.

По словам Боксяо, Vivo X Fold 5 оборудован высококачественными панелями LTPO 8T как на внутреннем, так и на внешнем дисплеях. Они обеспечивают плавную адаптивную частоту обновления и плавные изображения для всего — от интерфейса системы до игр. Аппарат обладает очень высокой плотностью пикселей и разрешением.

Одним из главных обновлений является локальная пиковая яркость 4500 нит. Это делает дисплей читаемым даже при ярком солнечном свете. Дополняет это высокочастотное ШИМ-затемнение, которое работает вместе с сертификацией Global Eye Protection 3.0 от TÜV Rheinland для обеспечения защиты глаз при длительном использовании. Оба экрана также настроены с помощью Zeiss Master Color, что приносит точную и насыщенную цветопередачу.

На изображении подчёркивается небольшое, но важное изменение дизайна: появление физической кнопки на левом краю. Она заменяет ползунок оповещений, который был в предыдущей серии смартфонов X Fold 3. Хотя её точная функция остаётся неясной, это может быть программируемая кнопка или кнопка быстрых действий.

Vivo пока не поделилась техническими характеристиками Vivo X Fold 5. Пока она показала, что устройство будет очень прочным, способным эффективно функционировать даже при температуре минус 20 градусов, и будет иметь защиту от пыли IP5X и водонепроницаемость IPX9.