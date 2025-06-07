Новинка должна дебютировать к концу текущего месяца.

В ближайшее время компания Vivo готовится представить сразу несколько своих мобильных устройств, в том числе планшет Vivo Pad 5e, информацией о характеристиках которого делится издание Gizmochina.

Vivo Pad 5. Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что планшет Vivo Pad 5e обзаведётся 12.1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2800x1968 точек и частотой обновления 144 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 512 ГБ.

На задней панели новинки расположится 8-Мп камера, а на фронтальной стороне разместится 5-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питанием устройство обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой 44-Вт зарядки.

Модель получит аудиосистему, состоящую из шести динамиков, и будет поставляться с предустановленной OriginOS 4 на базе Android 14.

Ожидается, что планшет Vivo Pad 5e будет презентован совместно с рядом других мобильных устройств производителя к концу июня текущего года.