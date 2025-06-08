Комбинация камер при этом останется такой же, как у предыдущей модели.

Ранее ходили слухи, что Vivo откажется от линейки Pro Mini. Однако, новые утечки подтверждают, что компактный флагман X300 Pro Mini всё же выйдет. Смартфон сохранит фирменный стиль серии X — плоский экран без закругленных краёв и тонкие рамки. Диагональ составит около 6,3 дюйма.

По данным инсайдеров, X300 Pro Mini получит аккумулятор на 7000 мАч. Это намного больше, чем у прошлой модели — 5700 мАч и конкурентов вроде OnePlus 13S с 5850 мАч или Galaxy S25 Ultra, получившего 5000 мАч.

Основная камера, скорее всего, останется без изменений, включая перископический модуль с зумом. Зато сканер отпечатков пальцев станет быстрее. Вместо оптического будет ультразвуковой, как в топовых Samsung.

Ожидается, что Vivo представит X300 Pro Mini в октябре 2025 года. Компания традиционно выпускает флагманы осенью. Стоимость аппарата пока не раскрывается. Однако, вероятнее всего, она будет сопоставима с другими премиальными моделями. Если утечки окажутся верными, X300 Pro Mini может стать одним из самых автономных флагманов 2025 года.