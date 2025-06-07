Производитель продолжает раскрывать способности новинки.

Компания Vivo продолжает раскрывать возможности своего предстоящего складного смартфона Vivo X Fold5 — ранее производитель сравнил его с предшественником по весу, показал новинку в разложенном виде на фоне iPhone 16 Pro Max, а теперь рассказывает об устойчивости устройства к негативным воздействиям пыли и воды, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что по пылезащищённости Vivo X Fold5 имеет рейтинг IP5X, тогда как модель предшествующего поколения, Vivo X Fold3, и вовсе не обладала защитой от пыли.

Также новинка может выдерживать погружение в воду на глубину до трёх метров, что соответствует рейтингу IPX8, и защищена от струй высокого давления, имея рейтинг IPX9.

Производитель особо выделяет возможность складывания и раскладывания устройства под водой, отмечая, что смартфон можно раскрывать и закрывать на глубине до одного метра около тысячи раз, что соответствует рейтингу IPX9+. В компании уверены, что складные модели от других производителей на это не способны.

В предыдущих утечках говорилось, что Vivo X Fold5 оснастят 8.03-дюймовой складной панелью с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц и 6.53-дюймовым внешним дисплеем LTPO OLED с частотой 120 Гц. В основе смартфона будет лежать SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. За возможности в съёмке фото и видео будет отвечать тройная 50-Мп камера, включающая в себя основную с сенсором Sony IMX921, сверхширокоугольную и телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а так же две 32-Мп камеры для селфи и видеозвонков. Питание будет обеспечиваться аккумулятором на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 30 Вт соответственно.

Складной смартфон Vivo X Fold5 должен быть официально презентован 10 июля текущего года.